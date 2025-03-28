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Чемпіонат світу з фігурного катання: Україна зупинилася за крок від ліцензії на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу з фігурного катання: Україна зупинилася за крок від ліцензії на Олімпіаду
Здобути олімпійську ліцензію українському дуету за підсумками чемпіонату світу не вдалося
фото: Reuters

На чемпіонаті світу розігрувалися 16 неіменних олімпійських ліцензій

Збірна України з фігурного катання виступила у довільній програмі чемпіонату світу-2025 у спортивних парах. За її підсумками українці зупинилися за крок від здобуття олімпійської ліцензії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Українська пара Софії Голіченко та Артема Даренського стала єдиною за підсумками стартових двох днів чемпіонату світу-2026, хто відібралася до довільної програми. За коротку програму українські фігуристи набрали 57.2 бала і посіли 17-те місце.

Виходом у довільну програму Голіченко та Даренський зберігали шанси здобути олімпійську ліцензію – загалом на чемпіонаті світу розігрувалися 16 неіменних ліцензій.

У довільній програмі Голіченко та Даренський знову показали 17-й результат – отримали за неї 111.35 бала. За сумою балів український дует також зберіг за собою 17-ту позицію – 168.55.

Здобути олімпійську ліцензію українському дуету за підсумками чемпіонату світу не вдалося. Від 15-го місця, яке посіли представники Нідерландів Дар'я Данілова та Мішель Циба, їх відділили 2.26 бала.

Хто та скільки ліцензій здобув на Олімпіаду-2026 у спортивних парах

  • Дві: Канада, Італія, Німеччина, США
  • Одна: Японія, Грузія, Австралія, Угорщина, Узбекистан, Велика Британія, Польща, Нідерланди

«Прокати були досить непогані. Можливо, через мою помарку (я спіткнулася [у короткій програмі]) на заході на підкрутку) це коштувало нам балу. Але всі помиляються. Прокати були гарні. Якщо врахувати, що ми вдома прокатали одного разу коротку і одного разу довільну програму – взагалі добре, я вважаю. Що потрібно для того, щоб поборотися за ліцензію? Я вважаю, що треба робити цікавіші програми. Більше маленьких підтримок, щось таке додавати. Бо якщо подивитися на інші пари, то всі роблять маленькі підтримки: після підкрутки [партнер] підхопив [партнерку] і зробили якесь невеличке обертання та поїхали далі. Це ж тому й називається «фігурне катання» – треба додавати якісь такі маленькі фішечки», – розповіла після довільної програми Голіченко.

Звання чинних чемпіонів світу з фігурного катання захистила японська пара Ріку Міури та Рюїчі Кіхари. При цьому їхня перевага над представниками Німеччини Мінервою Фаб'єнн Хазе та Нікітою Володіним склала лише 0.71 бала.

Чемпіонат світу з фігурного катання. Спортивні пари, довільна програма

1. Ріку Міура/Рюїчі Кіхара (Японія) 219.79 бала
2. Мінерва Фаб'єнн Хазе/Нікіта Володін (Німеччина) 219.08
3. Сара Конті/Нікколо Мачі (Італія) 210.47
...

17. Софія Голіченко/Артем Даренський (Україна) 168.55

Нагадаємо, титулована російська фігуристка Каміла Валієва взяла участь у четвертому з'їзді руху «Движение первых».

Теги: чемпіонат світу фігурне катання Олімпіада

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