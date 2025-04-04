Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах

Один з тенісистів отримав довічну дискваліфікацію

Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) оголосило про санкції проти п'яти французьких тенісистів за порушення Програми з боротьби з корупцією в тенісі (TACP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Розслідування пов'язане зі справою про договірні матчі, розглянутою в Бельгії 2023 року. Його ключовою фігурою став лідер злочинної групи Григор Саргсян, засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення.

Яннік Тіван (38 років) – довічна дискваліфікація

Колишня 590-та ракетка світу зізнався в участі в 22 договірних матчах, включно з 16 власними, в період з 2017 по 2018 рік, як частина французького кримінального розслідування. Він запросив слухання перед незалежним антикорупційним суддею професором Річардом Маклареном, який у письмовому рішенні вказав: «Факти у цій справі вимагають застосування найсуворіших санкцій».

Тіван оштрафований на $75 тисяч і зобов'язаний виплатити €37,4 як компенсацію. Санкція набула чинності 14 лютого 2025 року.

Тома Брешем'є (28 років) – 7 років і 6 місяців дискваліфікації

Колишня 399-та ракетка світу визнав провину в участі в 11 договірних матчах у 2017-2018 роках. Незалежний суддя Ян Мілл призначив йому штраф у розмірі $40 тисяч, з яких $27,5 – умовно. Санкція діє з 12 лютого 2025 по 11 серпня 2032 року.

Габріель Петі (29 років) – 6 років і 6 місяців дискваліфікації

Колишня 450-та ракетка світу не відповів на звинувачення ITIA, незважаючи на офіційну доставку документів за адресою реєстрації. Це означає автоматичне визнання провини в семи випадках договірних матчів (2017-2018). Суддя Чарльз Холландер наклав на нього штраф у $35 тисяч. Санкція набула чинності 21 березня 2025 року, дискваліфікація триватиме до 20 вересня 2031 року.

Тома Сетоджі (29 років) – 10 років дискваліфікації

Колишній №794 світу визнаний винним у фіксації трьох матчів у 2017 році і ненаданні інформації про спробу підкупу в 2018 році.

Він оштрафований на $20 тисяч і повинен виплатити €5,5 тисяч як компенсацію. Санкція діє з 1 квітня 2025 по 31 березня 2035 року.

Юго Добьяс (28 років) – 2 роки дискваліфікації

Колишня 972-га ракетка світу зізнався у фіксації двох матчів у 2017 році в рамках розслідування ITIA. Він не став оскаржувати звинувачення, і санкція набула чинності 21 березня 2025 року. Штраф – $15 тисяч, дискваліфікація триватиме до 20 березня 2027 року.

На час дії санкцій гравці не мають права брати участь, тренувати або навіть бути присутніми на будь-якому тенісному турнірі, санкціонованому членами ITIA: ATP, WTA, ITF, федераціями Франції, США, Австралії, Вімблдоном та Олімпійським комітетом.

Зазначимо, що Григор Саргсян, відомий як «Маестро», очолював одну з найбільших у тенісі мереж з організації договірних матчів. У 2023 році він був засуджений бельгійським судом до п'яти років тюремного ув'язнення за свою діяльність. Згідно з даними Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA), приблизно 30 гравців дістали різні дискваліфікації за зв'язки із синдикатом Саргсяна.

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова за спробу впливу на офіційні результати змагань.