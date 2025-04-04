Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Тіван зізнався в участі в 22 договірних матчах

Один з тенісистів отримав довічну дискваліфікацію

Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) оголосило про санкції проти п'яти французьких тенісистів за порушення Програми з боротьби з корупцією в тенісі (TACP). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Розслідування пов'язане зі справою про договірні матчі, розглянутою в Бельгії 2023 року. Його ключовою фігурою став лідер злочинної групи Григор Саргсян, засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення.

Яннік Тіван (38 років) – довічна дискваліфікація

Колишня 590-та ракетка світу зізнався в участі в 22 договірних матчах, включно з 16 власними, в період з 2017 по 2018 рік, як частина французького кримінального розслідування. Він запросив слухання перед незалежним антикорупційним суддею професором Річардом Маклареном, який у письмовому рішенні вказав: «Факти у цій справі вимагають застосування найсуворіших санкцій».

Тіван оштрафований на $75 тисяч і зобов'язаний виплатити €37,4 як компенсацію. Санкція набула чинності 14 лютого 2025 року.

Тома Брешем'є (28 років) – 7 років і 6 місяців дискваліфікації

Колишня 399-та ракетка світу визнав провину в участі в 11 договірних матчах у 2017-2018 роках. Незалежний суддя Ян Мілл призначив йому штраф у розмірі $40 тисяч, з яких $27,5 – умовно. Санкція діє з 12 лютого 2025 по 11 серпня 2032 року.

Габріель Петі (29 років) – 6 років і 6 місяців дискваліфікації

Колишня 450-та ракетка світу не відповів на звинувачення ITIA, незважаючи на офіційну доставку документів за адресою реєстрації. Це означає автоматичне визнання провини в семи випадках договірних матчів (2017-2018). Суддя Чарльз Холландер наклав на нього штраф у $35 тисяч. Санкція набула чинності 21 березня 2025 року, дискваліфікація триватиме до 20 вересня 2031 року.

Тома Сетоджі (29 років) – 10 років дискваліфікації

Колишній №794 світу визнаний винним у фіксації трьох матчів у 2017 році і ненаданні інформації про спробу підкупу в 2018 році.
Він оштрафований на $20 тисяч і повинен виплатити €5,5 тисяч як компенсацію. Санкція діє з 1 квітня 2025 по 31 березня 2035 року.

Юго Добьяс (28 років) – 2 роки дискваліфікації

Колишня 972-га ракетка світу зізнався у фіксації двох матчів у 2017 році в рамках розслідування ITIA. Він не став оскаржувати звинувачення, і санкція набула чинності 21 березня 2025 року. Штраф – $15 тисяч, дискваліфікація триватиме до 20 березня 2027 року.

На час дії санкцій гравці не мають права брати участь, тренувати або навіть бути присутніми на будь-якому тенісному турнірі, санкціонованому членами ITIA: ATP, WTA, ITF, федераціями Франції, США, Австралії, Вімблдоном та Олімпійським комітетом.

Зазначимо, що Григор Саргсян, відомий як «Маестро», очолював одну з найбільших у тенісі мереж з організації договірних матчів. У 2023 році він був засуджений бельгійським судом до п'яти років тюремного ув'язнення за свою діяльність. Згідно з даними Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA), приблизно 30 гравців дістали різні дискваліфікації за зв'язки із синдикатом Саргсяна.

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова за спробу впливу на офіційні результати змагань.

Теги: теніс договірні матчі корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Монфіс одружений зі Світоліною з літа 2021 року
Світоліна розповіла, як Монфіс полюбив борщ
Сьогодні, 11:52
За кар'єру Касаткіна заробила понад 13,1 млн. доларів призових
Відмова Касаткіної від громадянства РФ: пропагандистка Собчак згадала про орієнтацію тенісистки
1 квiтня, 15:58
Росія атакувала будинок українських тенісисток
Від російського обстрілу Дніпра постраждав будинок сестер Кіченок
29 березня, 09:37
Під час пандемії Джокович відмовився від вакцинації
Джокович був готовий завершити кар'єру через відмову вакцинуватися від Covid-19
27 березня, 15:50
У НАЗК вважають, що зміни обмежать їхні повноваження і функціонал моніторингу способу життя, що негативно вплине на роботу Агентства
Інструмент моніторингу способу життя можуть заборонити? НАЗК звернулося до нардепів
24 березня, 17:01
За словами Алли Басалаєвої, порядок і організація проведення місцевих аудитів Держаудитслужбою регламентується спеціальною постановою Кабміну
Корупційний скандал в команді Кличка. Держаудитслужба готова провести аудит Києва
14 березня, 18:30
Бессебергу 79 років, він обіймав посаду президента IBU з 1993-го до 2018-го року
Функціонеру, з яким РФ розраховувалася послугами повій, довічно заборонено займати посади у спорті
14 березня, 15:22
Через ймовірні тісні зв'язки телекомунікаційного гіганта з Комуністичною партією Китаю традиційні лобістські зусилля Huawei зіткнулися з опором у Європі
Квитки на футбол та тури в Китай. Поліція розслідує, як Huawei «купував» євродепутатів – ЗМІ
13 березня, 20:53
Суд обрав посадовцю запобіжний захід
На Закарпатті викрито посадовця військової частини: у чому його підозрюють
12 березня, 15:32

Новини

Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Відразу п'ятеро французьких тенісистів погоріли на договірних матчах
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Українська арбітриня працюватиме на поєдинках фінальної частини жіночого Євро-2025
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
«Сподіваюсь, Овечкіну відірве ноги». Український хокеїст зробив жорстку заяву
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Cуддя Балков був довічно дискваліфікований за спробу впливу на оцінку українських фігуристів
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні
Стали відомі претенденти на звання найкращого гравця УПЛ у лютому та березні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
11K
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
9275
Хіт про Путіна і прапори України. Фанати «Жальгіріса» влаштували яскравий перформанс
8404
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8099
Втрати ворога станом на 4 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua