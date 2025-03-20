За кілька годин відбудуться вибори президента МОК: інформація про всіх кандидатів
Новий керівник МОК обирається терміном на 8 років
Сьогодні, 20 березня, у грецькому Коста-Наваріно на 144-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) пройдуть вибори нового керівника організації. Про це повідомляє «Главком».
Голосування розпочнеться о 16.00 за київським часом. Кандидат, який у кожному турі набиратиме найменшу кількість голосів, вибуватиме.
Новий керівник МОК обирається терміном на 8 років.
Кандидати на посаду очільника МОК
- Член виконкому МОК принц Фейсал Аль-Хусейн (Йорданія)
- Президент World Athletics Себастьян Коу (Велика Британія)
- Членкиня виконкому МОК Кірсті Ковентрі (Зімбабве)
- Президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду Юхан Еліаш (Швеція)
- Президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції Давид Лапартьєн (Франція)
- Віцепрезидент МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія)
Новообраний президент МОК замінить Томаса Баха на цій посаді 24 червня 2025 року.
Нагадаємо, у МОК відповіли на запитання Tribuna.com про фото очільника організації Томаса Баха з російською лижницею з нейтральним статусом Варварою Прохоровою, яка має звання прапорщика російської армії.
«З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись так само, як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається», – йдеться у відповіді.
Нагадаємо, минулого тижня Варвара Прохорова зустрілась з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.
«Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром», – підписала своє фото з Бахом Прохорова.
На коментар з закликом «вирішити питання» з Томасом Варвара відповіла: «Так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали».
Як повідомлялося, Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. На офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.
Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.
Варто зазначити, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств РФ.
На сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.
Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .
«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.
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