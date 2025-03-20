За кілька годин відбудуться вибори президента МОК: інформація про всіх кандидатів

Новий керівник МОК обирається терміном на 8 років

Сьогодні, 20 березня, у грецькому Коста-Наваріно на 144-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) пройдуть вибори нового керівника організації. Про це повідомляє «Главком».

Голосування розпочнеться о 16.00 за київським часом. Кандидат, який у кожному турі набиратиме найменшу кількість голосів, вибуватиме.

Новий керівник МОК обирається терміном на 8 років.

Кандидати на посаду очільника МОК

Член виконкому МОК принц Фейсал Аль-Хусейн (Йорданія)

Президент World Athletics Себастьян Коу (Велика Британія)

Членкиня виконкому МОК Кірсті Ковентрі (Зімбабве)

Президент Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду Юхан Еліаш (Швеція)

Президент Міжнародного союзу велосипедистів та НОК Франції Давид Лапартьєн (Франція)

Віцепрезидент МОК Хуан Антоніо Самаранч-молодший (Іспанія)

Новообраний президент МОК замінить Томаса Баха на цій посаді 24 червня 2025 року.

Нагадаємо, у МОК відповіли на запитання Tribuna.com про фото очільника організації Томаса Баха з російською лижницею з нейтральним статусом Варварою Прохоровою, яка має звання прапорщика російської армії.

«З будь-яким індивідуальним нейтральним спортсменом, якого міжнародна федерація визнала відповідним, слід поводитись так само, як і з будь-яким іншим спортсменом, що змагається», – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, минулого тижня Варвара Прохорова зустрілась з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

«Ранок розпочався у чудовій компанії з містером Томасом Бахом та олімпійським сувеніром», – підписала своє фото з Бахом Прохорова.

На коментар з закликом «вирішити питання» з Томасом Варвара відповіла: «Так, ми розмову провели. І на Ельбрус покликали».

Як повідомлялося, Міжнародна федерація лижного альпінізму (ISMF) в кінці 2024 року допустила до змагань росіянку Варвару Прохорову. На офіційному сайті російського ЦСКА зазначається, що у неї є звання прапорщика Збройних сил російської федерації.

Прохорова тепер має можливість змагатися на етапах Кубка світу та відібратися на Олімпійські ігри 2026 року в Італії.

Варто зазначити, що у рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету наголошується, що нейтральний статус можуть отримати лише ті російські спортсмени, які не є представниками збройних сил чи силових відомств РФ.

На сайті ISMF зазначається, що до Офісу організації з питань етики та відповідності входить росіянин Максим Солдаткін.

Сама Прохорова в інтерв'ю російським пропагандистам зазначала, що Солдаткін також причетний до отримання нею «нейтрального статусу» .

«Не знаю, як у федерації реагували на наші листи (щодо отримання нейтрального статусу). Ми отримували лаконічні відповіді на конкретні питання. Але у міжнародній федерації працює росіянин Максім Солдаткін. Не можу сказати, що він нам безпосередньо допомагає, але ми завжди через нього дізнавалися про всі новини», – розповіла Прохорова.