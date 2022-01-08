Провідна українська фігуристка з Москви знялася з останніх перед Олімпіадою змагань

Анастасія Шаботова не виступить на чемпіонаті Європи

Анастасія Шаботова пропустить чемпіонат Європи в Таллінні

Чемпіонка України в жіночому одиночному катанні Анастасія Шаботова не зможе взяти участь в чемпіонаті Європи в Таллінні за станом здоров’я. В цій дисципліні Україну представлятиме 17-річна фігуристка з Білої Церкви Марія Андрійчук. Про це повідомляється на сайті Федерації фігурного катання України.

Причини, чому українка знялася зі змагань, наразі не відомі. За неофіційною інформацією, хвороба не пов’язана з коронавірусом.

15-річна Шаботова є москвичкою, а за Україну виступає з 2019 року.

На участь у чемпіонаті Європи заявлено ще семеро українських спортсменів. В чоловічому одиночному катанні виступить Іван Шмуратко, в спортивних танцях на льоду – Олександра Назарова/Максим Нікітін та Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, в парному катанні – Софія Голіченко/Артем Даренський.

Змагання відбудуться 12-15 січня.

Олімпіада в Пекіні візьме старт 4 лютого.

Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.