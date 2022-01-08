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    Провідна українська фігуристка з Москви знялася з останніх перед Олімпіадою змагань

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    Анастасія Шаботова не виступить на чемпіонаті Європи - Провідна українська фігуристка з Москви знялася з останніх перед Олімпіадою змагань
    Анастасія Шаботова не виступить на чемпіонаті Європи
    фото: ufsf.com.ua

    Анастасія Шаботова пропустить чемпіонат Європи в Таллінні

    Чемпіонка України в жіночому одиночному катанні Анастасія Шаботова не зможе взяти участь в чемпіонаті Європи в Таллінні за станом здоров’я. В цій дисципліні Україну представлятиме 17-річна фігуристка з Білої Церкви Марія Андрійчук. Про це повідомляється на сайті Федерації фігурного катання України.

    Причини, чому українка знялася зі змагань, наразі не відомі. За неофіційною інформацією, хвороба не пов’язана з коронавірусом.

    15-річна Шаботова є москвичкою, а за Україну виступає з 2019 року.

    На участь у чемпіонаті Європи заявлено ще семеро українських спортсменів. В чоловічому одиночному катанні виступить Іван Шмуратко, в спортивних танцях на льоду – Олександра Назарова/Максим Нікітін та Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, в парному катанні – Софія Голіченко/Артем Даренський.

    Змагання відбудуться 12-15 січня.

    Олімпіада в Пекіні візьме старт 4 лютого.

    Раніше збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання Анастасія Шаботова
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    Провідна українська фігуристка з Москви знялася з останніх перед Олімпіадою змагань