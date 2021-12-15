Збірна України з фігурного катання потрапила на командний турнір Олімпіади в Пекіні

Наша команда входить до топ-10 світового рейтингу Міжнародного союзу ковзанярів

Збірна України відібралася на командний турнір зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це повідомляє Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

За медалі Ігор поборються колективи з України, США, Канади, Японії, Китаю, Італії, Німеччини, Грузії, Чехії та ОКР. Дані країни входять до топ-10 світового рейтингу ISU.

Згідно з регламентом командних змагань, до команди входять шість фігуристів: жінка, чоловік, пара, що представляє парне фігурне катання, і пара, що представляє танці на льоду.

Перед Олімпіадою в Таллінні 10-16 січня 2022 року відбудеться чемпіонат Європи з фігурного катання. У чоловічому одиночному катанні Україну представить Іван Шмуратко, в жіночому одиночному катанні – Анастасія Шаботова, в спортивних танцях на льоду – Олександра Назарова/Максим Нікітін та Марія Голубцова/Кіріл Бєлобров, у парному катанні – Софія Голіченко/Артем Даренський.

Нагадаємо, про дипломатичний бойкот Ігор у Пекіні оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія, Канада і Велика Британія зі Словаччиною. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).