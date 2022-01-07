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    Біатлоністка Семеренко показала найкращий результат у сезоні на Кубку світу

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    Валентина Семеренко&nbsp; - Біатлоністка Семеренко показала найкращий результат у сезоні на Кубку світу
    Валентина Семеренко 
    фото з відкритих джерел

    Олімпійська чемпіонка не припустилася в Обергофі жодної хиби

    Валентина Семеренко нарешті провела гонку, яку може занести собі в актив цього сезону. В спринті на етапі Кубку світу в німецькому Обергофі олімпійська чемпіонка за сильного вітру зуміла «чисто» пройти всі вогневі рубежі і в підсумку фінішувати на 13-й позиції. Це – найкращий її результат у поточному сезоні. За місяць до Олімпіади цей результат дає надію, що Валентина зможе підійти до Пекіна-2022 в найкращій формі.

    Юлія Джима, навпаки, показує лідерський час на лижні, але хибить на стрільбищі. Сьогодні вона припустилася трьох промахів і в підсумку стала 21-ю.

    В гонку переслідування, яка відбудеться 9 січня, потрапила також Дар’я Блашко – з «чистою» стрільбою вона була 31-ю.

    Переможниці Марте Олсбю Ройселанн українки поступилися, відповідно, 46,5 секунди, 1 хв. 13,6 с, 1:23,0.

    Олена Білосюк (Підгрушна) готується до Олімпіади на зборах у Поклюці.

    Раніше, нагадаємо, спринтерську гонку провели чоловіки. Непогано виступили Богдан Цимбал з Антоном Дудченком, а Дмитро Підручний і Артем Прима старт провалили.

    8 січня в Обергофі відбудуться дві естафетні гонки – змішана і одиночна змішана.

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    Теги: Олімпіада біатлон Валентина Семеренко Юлія Джима
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    Біатлоністка Семеренко показала найкращий результат у сезоні на Кубку світу