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    Лідери збірної України показали жахливі результати на Кубку світу з біатлону

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    Артем Прима поки що не може набрати добру форму - Лідери збірної України показали жахливі результати на Кубку світу з біатлону
    Артем Прима поки що не може набрати добру форму
    фото з відкритих джерел

    Підручний не потрапив у залікову зону, а Прима фінішував у сьомому десятку

    Погода в Обергофі, де стартував етап Кубку світу з біатлону, піднесла сюрприз. Спочатку через дощ спринтерську гонку в чоловіків перенесли на добу. А коли треба було виходити на лижню, то піднявся вітер і пішов сніг. Кілька спортсменів, втім, справилися з негодою. Серед них опинилися і українці Богдан Цимбал з Антоном Дудченком. Обидва зробили по одній хибі та фінішували, відповідно, на 19-му і 26-му місцях. Ці результати дають їм великі шанси скласти український квартет в естафеті на Олімпіаді в Пекіні, яка розпочнеться вже 4 лютого.

    А ось лідери команди, Дмитро Підручний і Артем Прима, провели дуже невдалу гонку. Капітан з чотирма промахами був на фініші лише 44-м, а другий номер нашої команди з такою ж кількістю невдалих пострілів став аж 66-м. Поганий результат Артем пояснив, зокрема, невдалим підбором мазі для лиж.

    Таким чином, Підручний не набрав жодного очка, а Прима навіть не побіжить гонку переслідування.

    8 січня в Обергофі відбудуться дві естафетні гонки – змішана і одиночна змішана.

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    Теги: Олімпіада біатлон Артем Прима Дмитро Підручний
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    Лідери збірної України показали жахливі результати на Кубку світу з біатлону