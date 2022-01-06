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    П’ятиразова чемпіонка світу з фігурного катання Мішель Кван вперше стала мамою (фото)

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    Мішель Кван вперше стала мамою - П’ятиразова чемпіонка світу з фігурного катання Мішель Кван вперше стала мамою (фото)
    Мішель Кван вперше стала мамою
    фото з відкритих джерел

    Видатна спортсменка народила дівчинку в 41 рік

    Видатна фігуристка, п'ятиразова чемпіонка світу у жіночому одиночному катанні 41-річна американка Мішель Кван уперше стала мамою. Дівчинку назвали Каліста Белль.

    «Сльози щастя течуть на моєму обличчю, коли я ділюся з вами новиною про народження на світ Калісти Белль Кван!» – написала Кван на свої сторінці в соцмережах.

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    Допис, поширений Michelle Kwan (@michellewkwan)

    Мішель Кван – дворазовий призер Олімпійських ігор (1998, 2002), п'ятиразова чемпіонка світу (1996, 1998, 2000, 2001, 2003), дев'ятиразова чемпіонка США (1996, 1998-2005).

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    Теги: Олімпіада чемпіонат світу фігурне катання
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    П’ятиразова чемпіонка світу з фігурного катання Мішель Кван вперше стала мамою (фото)