Керівник Федерації велоспорту повторив погрози чемпіонці і запропонував журналістці поцілуватися (відео)



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Олександр Башенко ще й грайливий скрін-шот

Олександр Башенко пробив чергове дно

«Я зроблю все, щоб вона не була членом збірної країни», - пан президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко, здається, втратив почуття міри.

Ці слова він у коментарі журналістці телеканалу СТБ Олені Луньковій сказав уже після того, як перша хвиля «Фейсбук-баталій» з його хамським випадом на адресу чемпіонки Європейських ігор у перегонах на велотреку Ганни Соловей начебто минула.

«Я зберу тренерів, зберу поважних людей у велосипедному спорті. Як вони вирішать, так і буде», - пояснив механізм усунення спортсменки украй знахабнілий керівник.

Найцікавіше, що журналістка стверджує, що під час інтерв'ю пан Башенко був у нетверезом стані. Власне, на відео в сюжеті це теж помітно.

Нагадаємо, що Олександр Башенко повідомив, що публічно висловившись, Ганна Соловей порушила умови контракту і за це буде виключена зі збірної. У відповідь спортивний міністр Ігор Жданов зауважив, що контракт спортсменка Соловей підписувала не з Федерацією, а з профільним міністерством. Пізніше заявив, що таким керівникам як Башенко не місце в українському спорті голова комітету Верховної ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний.

Також зауважимо, що завтра о 8:40 під стінами Міністерства молоді і спорту на вулиці Еспланадній, 42 у Києві відбудеться акція на підтриму Ганни Соловей і з вимогою відправити пана Башенка у відставку.