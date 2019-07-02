Керівник велоспорту каже, що у них цензура і хоче вигнати чемпіонку Євроігор за вільнодумство



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Олександр Башенко (крайній зліва) проводить нагородження на своїх турнірах зокрема з одіозним віце-президентом Федерації футболу України Вадимом Костюченком Фото з соцмереж

Олександр Башенко прокоментував скандальну ситуацію

Президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко пояснив, навіщо нахамив у коментарях в «Фейсбуку» чемпіонці ІІ Європейських ігор у велотрековій гонці на очки Ганні Соловей.

«По-перше, я її привітав з перемогою, - переконує Олександр Борисович в коментарі «Радіо Свобода». - Я дуже добре до неї ставлюся як до спортсменки. Те, що вона у нас норовлива та може захищати свою думку – це і є важливою рисою великих спортсменів. Але друге – у мене було питання до Львівської області. Я привітав голову Київської федерації велосипедного спорту (Соловей офіційно виступає за Київ – ред.). Але ж де Ганна і де Київська федерація? Вона базується у Львові, тренується там. Нічого Львівська область не робить для цієї спортсменки. Тобто я таким чином загострив питання, що наші обласні чи міські голови не переймаються спортсменами».

Прокоментував пан Башенко і свої погрози про можливе виключення Ганни Соловей з лав збірної України.

«У неї є контракт, - каже очільник Федерації. - А це юридично обов’язкове до виконання. У неї написано, що вона не може публічно висловлюватися без обговорення з Федерацією цього питання. Вона порушила цей пункт. Тобто тепер це привід, щоб контракт розірвати. Вона – доросла людина, має ж розуміти, що вона робить. Вважаю, що умови контракту порушені і її треба виключити зі складу збірної. Якщо вона доведе потім, що вона може представляти Україну гідно…».

Також Олександр Башенко зазначив, що насправді особистого конфлікту між ним та спортсменкою немає, але є юридичне порушення угоди. Сама Ганна запевняє, що такого пункту в контракті немає.

Міністр спорту Ігор Жданов взагалі стверджує, що Ганна Соловей має контракт не з Федерацією, а з Міністерством молоді і спорту.