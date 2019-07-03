  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава спортивного комітету парламенту: Таким як Башенко не місце в українському спорті

    • Розсилка
    Артур Палатний обіцяє підготувати відповідні звернення - Глава спортивного комітету парламенту: Таким як Башенко не місце в українському спорті
    Артур Палатний обіцяє підготувати відповідні звернення
    Вікіпедія

    Артур Палатний - про інцидент з велосипедисткою Ганною Соловей

    Голова комітету Верховної ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний відреагував на хамський випад президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу новоспеченої чемпіонки Європейських ігор у велотреку Ганни Соловей.

    Читайте також

    «Як голова профільного парламентського комітету, вважаю неприпустимими такі дії керівництва Федерації, - написав пан Палатний у себе в «Фейсбуку». - Золото Ганни — це найперше її «кров та піт». Ганна одна з тих людей, які реально примножують славу України не словами, а досягненнями.

    Вже завтра ми направимо відповідні звернення щодо цієї ситуації. А таким президентам, які дозволяють собі у публічній площині принижувати людей, котрі прославляють нашу країну на весь світ, не місце в українському спорті».

    Нагадаємо, що Олександр Башенко повідомив, що публічно висловившись, Ганна Соловей порушила умови контракту і за це буде виключена зі збірної. У відповідь спортивний міністр Ігор Жданов зауважив, що контракт спортсменка Соловей підписувала не з Федерацією, а з профільним міністерством.

     Читайте також: Апогей хамства. Топ-забудовник історичного Києва збирається згноїти чемпіонку Євроігор
    Читайте також
    Ігор Жданов Ганна Соловей велотрек Артур Палатний Європейські ігри Олександр Башенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ