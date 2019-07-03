Глава спортивного комітету парламенту: Таким як Башенко не місце в українському спорті



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Артур Палатний обіцяє підготувати відповідні звернення Вікіпедія

Артур Палатний - про інцидент з велосипедисткою Ганною Соловей

Голова комітету Верховної ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний відреагував на хамський випад президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу новоспеченої чемпіонки Європейських ігор у велотреку Ганни Соловей.

«Як голова профільного парламентського комітету, вважаю неприпустимими такі дії керівництва Федерації, - написав пан Палатний у себе в «Фейсбуку». - Золото Ганни — це найперше її «кров та піт». Ганна одна з тих людей, які реально примножують славу України не словами, а досягненнями.

Вже завтра ми направимо відповідні звернення щодо цієї ситуації. А таким президентам, які дозволяють собі у публічній площині принижувати людей, котрі прославляють нашу країну на весь світ, не місце в українському спорті».

Нагадаємо, що Олександр Башенко повідомив, що публічно висловившись, Ганна Соловей порушила умови контракту і за це буде виключена зі збірної. У відповідь спортивний міністр Ігор Жданов зауважив, що контракт спортсменка Соловей підписувала не з Федерацією, а з профільним міністерством.