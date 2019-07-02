Мовою цифр: міністр розгромив керівника, який погрожує вигнати зі збірної чемпіонку Євроігор



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Ганна Соловей на контракті з Мінмолодьспортом, а не з Федерацією. очолюваною паном Башенком НОК України

Ігор Жданов підкреслив, що контракт Ганна Соловей укладала не з Федерацією, а з Мінмолспортом

Міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Ігор Жданов аргументовано відповів керівникові Федерації велоспорту України Олександрові Башенку, який нахамив і обіцяв виключити зі збірної чемпіонку ІІ Європейських ігор Ганну Соловей.

Відповідне підкріплене цифрами повідомлення Ігор Олександрович розмістив на власній сторінці у «Фейсбуку». Ось його текст:

Стосовно погроз керівника Федерації велосипедного спорту виключити чемпіонку II Європейських ігор Ганну Соловей зі складу збірної команди України. Національна збірна команда України формується за поданням профільної федерації, але наказом Міністерства. Спортсменкою Ганною Соловей укладено контракт саме із Міністерством молоді та спорту і розірвати його може лише цей орган виконавчої влади.

Згідно спортивного принципу, немає жодних підстав розривати цей контракт з успішною велогонщицею, яка має всі шанси поборотися за нагороди для України на літніх Олімпійських іграх у Токіо-2020.

Окрім того, Міністерством була надана відчутна державна підтримка для підготовки Ганни Соловей до міжнародних змагань. У 2017-2019 р. Мінмолодьспортом було профінансовано видатки на участь спортсменки в начально-тренувальних зборах (НТЗ) в розмірі 889 тис. 311 грн. Участь тренера спортсменки в НТЗ за рахунок коштів Держбюжету, профінансована на 846 тис. 864 грн.

За рахунок Міністерства молоді та спорту, для потреб Ганни Соловей також було придбано необхідні комплектуючі до велосипеда: трекову раму «Пінарело» виробництва Італії вартістю 120 тис. грн., диск задній трековий «Мавік», виробництва Франції за 45 тис. грн.

В цілому, державна підтримка велоспорту (трек) за 2016-2019 роки склала понад 43 млн. грн.

Державні видатки на велоспорт

Наголошую, що Міністерство фінансує і забезпечує діяльність Національної збірної команди з велоспорту, а не Федерацію велосипедного спорту. Міністерством не виплачується зарплата її керівництву та апарату. Державні кошти виділяються не на федерацію, а на розвиток виду спорту. Зокрема на такі заходи, як проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів і тренерів збірної, закупівля обладнання, інвентарю, форми, екіпірування, участь спортсменів і тренерів у міжнародних змаганнях тощо.



