  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Міністр Жданов обурений хамською поведінкою керівника Федерації велоспорту

    • Розсилка
    Ігор Жданов обіцяє Ганні Соловей повну підтримку - Міністр Жданов обурений хамською поведінкою керівника Федерації велоспорту
    Ігор Жданов обіцяє Ганні Соловей повну підтримку
    Апостроф

    Керівник Мінмолспорту обіцяє Ганні Соловей підтримку

    Міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Ігор Жданов відреагував на хамський випад керівника Національної федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу новоспеченої чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей.

     Читайте також: Апогей хамства. Топ-забудовник історичного Києва збирається згноїти чемпіонку Євроігор

    «Щойно телефонував чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей, - написав пан Жданов у себе в «Фейсбуку». - Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою.

    Міністерство молоді та спорту на її стороні. Ми завжди підставимо Ганні плече і будемо відстоювати її права, як спортсменки і члена збірної команди України. Запевнив Ганну Соловей, що вона може розраховувати на підтримку міністра спорту України».

    Читайте також
    Ігор Жданов Ганна Соловей велотрек велоспорт Європейські ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ