Міністр Жданов обурений хамською поведінкою керівника Федерації велоспорту



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Ігор Жданов обіцяє Ганні Соловей повну підтримку Апостроф

Керівник Мінмолспорту обіцяє Ганні Соловей підтримку

Міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Ігор Жданов відреагував на хамський випад керівника Національної федерації велоспорту України Олександра Башенка на адресу новоспеченої чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей.

«Щойно телефонував чемпіонці Європейських ігор-2019 з велоспорту Ганні Соловей, - написав пан Жданов у себе в «Фейсбуку». - Привітав з перемогою та висловив їй особисто свою цілковиту підтримку. Вважаю несправедливим, неприпустимим і хамським тон спілкування очільника профільної федерації з нашою спортсменкою.

Міністерство молоді та спорту на її стороні. Ми завжди підставимо Ганні плече і будемо відстоювати її права, як спортсменки і члена збірної команди України. Запевнив Ганну Соловей, що вона може розраховувати на підтримку міністра спорту України».