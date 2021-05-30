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    Світоліна знялася у вульгарному відео: «Настав час гри, сучки»

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    Еліна Світоліна вміє здивувати - Світоліна знялася у вульгарному відео: «Настав час гри, сучки»
    Еліна Світоліна вміє здивувати
    Фото з відкритих джерел

    Українка 31 травня візьме старт на Відкритому чемпіонаті Франції

    Перша ракетка України Еліна Світоліна постала перед прихильниками в незвичному ракурсі. Знімаючись для реклами спортивного бренду, вона спочатку виглядає стомленою, а коли переодягається, то у неї одразу з’являється енергія і вона готова до перемог. Завершується ролик фразою: «Настав час гри, сучки».

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    Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

    Українка Ангеліна Калініна в першому колі «Ролан Гаррос» створила сенсацію, здолавши колишню першу ракетку світу Анжелік Кербер.

    Ще три наші співвітчизниці – Світоліна, Костюк і Завацька – стартують в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції в понеділок, 31 травня. Еліна зустрінеться з маловідомою француженкою Осеан Бабель (1105-я), Марта – з титулованою іспанкою Гарбіньє Мугурусою (13-я), а Катаріна – з Марією Саккарі з Греції (18-а).

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна знялася у вульгарному відео: «Настав час гри, сучки»