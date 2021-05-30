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    Юний мотогонщик на смерть розбився на Гран-прі Італії

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    Джейсон Дюпаск'є мав великі перспективи - Юний мотогонщик на смерть розбився на Гран-прі Італії
    Джейсон Дюпаск'є мав великі перспективи
    Фото з відкритих джерел

    Джейсон Дюпаск’є впав з байка і потрапив під колеса мотоцикла іншого гонщика

    Швейцарський гонщик Moto3 Джейсон Дюпаск'є загинув через травми, яких зазнав під час аварії в суботньому кваліфікаційному заїзді на Гран-прі Італії. На треку в Муджело 19-річний Джейсон впав з мотоцикла і потрапив під колеса іншого байку. На гвинтокрилі його перевезли до лікарні у Флоренції, але врятувати попри всі зусилля медичного персоналу не змогли. Наступного дня він пішов у інші світи.

    Для гонщика цей сезон був другим у легкому класі Гран-прі. Дюпаск'є постійно набирав очки, раз-по-раз потрапляючи до десятки найкращих на етапах.

    Хвилиною мовчання за Джейсоном Дюпаск'є розпочався Гран-прі Італії MotoGP. Втім, трагедія не вплинула на ризиковий характер мотоциклістів основного чемпіонату. Італієць Франческо Банья, який йшов другим у загальному заліку, зійшов з дистанції на другому колі. Шестиразовий чемпіон світу іспанець Марк Маркес – на третьому. А переможець кваліфікації француз Фабіо Куартараро втретє в сезоні фінішував першим, і зробив своє лідерство в загальному заліку ще більш впевненим.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Формула-1 мотогонки
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    Юний мотогонщик на смерть розбився на Гран-прі Італії