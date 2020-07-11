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    Раптово померла 27-річна олімпійська призерка

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    Лара ван Рейвен була чемпіонкою світу і триразовою чемпіонкою Європи - Раптово померла 27-річна олімпійська призерка
    Лара ван Рейвен була чемпіонкою світу і триразовою чемпіонкою Європи
    Світлина - Instagram Лари ван Рейвен

    Лара ван Рейвен захворіла під час тренувального збору у французьких Піренеях

    У лікарні французького Перпеньяна у 27-річному віці 10 липня померла нідерландська шорт-трекістка Лара ван Рейвен, чемпіонка світу і Європи.

    Останніх два тижні Лара провела в реанімації. 1 липня її ввели в стан штучної коми.

    Спортсменка захворіла під час тренувального збору у таборі в Фон-Роме-Одейо-Віа у французьких Піренеях. Причиною проблем зі здоров'ям стали порушення в роботі імунної системи, в результаті яких почалася внутрішня кровотеча.

    В останні дні у ван Рейвен виникли ускладнення, врятувати спортсменку не вдалося.

    Лара народилася 28 грудня 1992 року в Налдвейку (провінція Північна Голландія). На ковзани вона встала у шість років.

    Ван Рейвен була бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2018 в естафеті, чемпіонкою світу-2019 на дистанції 500 м, срібною призером ЧС-2018 в естафеті, триразовою чемпіонкою Європи (2013, 2014, 2016).

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    смерть шорт-трек Лара ван Рейвен
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