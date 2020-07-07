У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Трошкін помер у наслідок хвороби судин Фото - Іван Вербицький

Попрощатися з легендою пройшли сотні футболістів і вболівальників різних поколінь

Сьогодні, 7 липня у Києві поховали видатного футболіста київського «Динамо» 70-х років, чотириразового чемпіона СССР, володаря Кубка кубків і Суперкубка УЄФА, віце-чемпіона Європи-1972 Володимира Трошкіна.

Видатний спортовець пішов з життя у 72 роки, в наслідок тривалої хвороби судин.

Церемонія прощання з Трошкіним відбулася у Венеціанському дворику національного спортивного комплексу «Олімпійський». Проводити футболіста в останню дорогу зібралося чимало знаменитих футболістів, серед яких партнери по непереможному «Динамо»-1975 Стефан Решко, Леонід Буряк, Анатолій Коньков, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко. Поміж інших на траурній церемонії можна було помітити Володимира Сорокіна і Андрія Бібу, які дебютували за «Динамо» ще в 50-ті роки минулого сторіччя.

Прибули на прощання й колишній та нинішній власники клубу «Динамо» - Григорій та Ігор Суркіси.

Поховали Володимира Трошкіна на Лісовому цвинтарі, неподалік від могил капітана «Динамо»-1975 Віктора Колотова і колишнього динамівського нападника, а потім тренера Анатолія Пузача.