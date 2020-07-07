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    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)

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    Володимир Трошкін помер у наслідок хвороби судин - У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    Володимир Трошкін помер у наслідок хвороби судин
    Фото - Іван Вербицький

    Попрощатися з легендою пройшли сотні футболістів і вболівальників різних поколінь

    Сьогодні, 7 липня у Києві поховали видатного футболіста київського «Динамо» 70-х років, чотириразового чемпіона СССР, володаря Кубка кубків і Суперкубка УЄФА, віце-чемпіона Європи-1972 Володимира Трошкіна.

    Видатний спортовець пішов з життя у 72 роки, в наслідок тривалої хвороби судин.

    Церемонія прощання з Трошкіним відбулася у Венеціанському дворику національного спортивного комплексу «Олімпійський». Проводити футболіста в останню дорогу зібралося чимало знаменитих футболістів, серед яких партнери по непереможному «Динамо»-1975 Стефан Решко, Леонід Буряк, Анатолій Коньков, Володимир Мунтян, Володимир Онищенко. Поміж інших на траурній церемонії можна було помітити Володимира Сорокіна і Андрія Бібу, які дебютували за «Динамо» ще в 50-ті роки минулого сторіччя.

    Прибули на прощання й колишній та нинішній власники клубу «Динамо» - Григорій та Ігор Суркіси.

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    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    У Києві поховали видатного футболіста «Динамо» Володимира Трошкіна (фото)
    Фото - Іван Вербицький

    Поховали Володимира Трошкіна на Лісовому цвинтарі, неподалік від могил капітана «Динамо»-1975 Віктора Колотова і колишнього динамівського нападника, а потім тренера Анатолія Пузача. 

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    Григорій Суркіс смерть ФК «Динамо» Ігор Суркіс Андрій Біба Стефан Решко Володимир Мунтян Анатолій Коньков Леонід Буряк Володимир Онищенко Володимир Трошкін (футболіст) Володимир Сорокін похорон
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