Red Bull Racing пропонує російському пілоту повернутися у Формулу-1?



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За чутками, Данило Квят отримав пропозицію повернутися у Toro Rosso

Одразу кілька джерел повідомили про бажання Red Bull повернути Данила Квята до складу своєї молодіжної команди.

Із чуток у паддоку, Гельмут Марко та Мауріціо Аррівабене обговорили можливе повернення росіянина у Toro Rosso.

Консультант Red Bull хоче повернути росіянина до складу Toro Rosso у наступному сезоні, однак поки невідомо, чи дав сам пілот згоду на подібний перехід.

Red Bull зіткнулася з нестачею пілотів після того, як Даніель Ріккардо вирішив не продовжувати контракт з її основною командою. До неї з Toro Rosso наступного року перейде П'єр Гаслі, який зараз виступає у парі з Брендоном Гартлі.

Доля самого новозеландця буде залежати від того, як він проявить себе в останніх гонках чемпіонату.

Однак, якщо йому не вдасться поліпшити власні результати, він також ризикує залишити колектив.

Серед можливих кандидатів на його заміну називають Ландо Норріса, Стоффеля Вандорна та Дена Тіктума.

Проте останній, не маючи можливості отримати суперліцензію, практично напевно проведе наступний сезон у японській СуперФормулі.

Джерело: ua.Motorsport.com