Рекордсмен світу з України не потрапив на Олімпіаду

Андрій Говоров не виконав норматив «А». Місце на іграх зайняв Владислав Бухов

Досвідчений пловець, учасник двох олімпіад Андрій Говоров не потрапив на Ігри в Токіо. Він є рекордсменом світу на дистанції 50 метрів батерфляєм, але такої олімпійської дисципліни в Японії не буде. Плавець відбирався на змагання вільним стилем і зумів виконати норматив «Б». Його виявилося не достатньо, бо 19-річний Владислав Бухов увійшов до збірної, виконавши норматив «А».

Андрій Говоров є рекордсменом світу на дистанції 50 метрів батерфляєм. Його результат – 22.27 секунди.

Як ми повідомляли, на Ігри в Токіо не поїде Дмитро Чумак. Штангіст був одним з головних претендентів на золоту нагороду. В червні його звинуватили в спробі дати хабаря антидопінговому офіцеру. Доказів немає, як і не було виявлено в його організмі слідів вживання заборонених препаратів.

Не їде на Ігри і олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Гімнаста відсторонили від змагань, але пояснень за що він отримав бан досі немає.