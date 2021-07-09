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    Рекордсмен світу з України не потрапив на Олімпіаду

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    Андрій Говоров не відібрався на Олімпіаду - Рекордсмен світу з України не потрапив на Олімпіаду
    Андрій Говоров не відібрався на Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Андрій Говоров не виконав норматив «А». Місце на іграх зайняв Владислав Бухов

    Досвідчений пловець, учасник двох олімпіад Андрій Говоров не потрапив на Ігри в Токіо. Він є рекордсменом світу на дистанції 50 метрів батерфляєм, але такої олімпійської дисципліни в Японії не буде. Плавець відбирався на змагання вільним стилем і зумів виконати норматив «Б». Його виявилося не достатньо, бо 19-річний Владислав Бухов увійшов до збірної, виконавши норматив «А».

    Андрій Говоров є рекордсменом світу на дистанції 50 метрів батерфляєм. Його результат – 22.27 секунди.

    Як ми повідомляли, на Ігри в Токіо не поїде Дмитро Чумак. Штангіст був одним з головних претендентів на золоту нагороду. В червні його звинуватили в спробі дати хабаря антидопінговому офіцеру. Доказів немає, як і не було виявлено в його організмі слідів вживання заборонених препаратів.

    Не їде на Ігри і олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Гімнаста відсторонили від змагань, але пояснень за що він отримав бан досі немає.

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    Теги: Олімпіада Андрій Говоров
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    Рекордсмен світу з України не потрапив на Олімпіаду