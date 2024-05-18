Репер Дрейк поставив $565 тис. на бій Усик – Ф'юрі

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті

Дрейк переконаний, що перемогу здобуде Ф'юрі

Американський репер Дрейк зробив ставку на бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це співак повідомив у Instagram.

Дрейк переконаний, що перемогу здобуде британський боксер. Він поставив $565 тисяч на Ф'юрі з коефіцієнтом 1.77. Чистий виграш, у разі успіху Тайсона, складе більше $400 тисяч.

Варто зазначити, що у січні цього року Дрейк програв 700 тисяч доларів, поставивши на бій UFC.

Нагадаємо, букмекери визначилися з фаворитом бою між Усиком та Ф'юрі.

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті.

Останнім «абсолютом» у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс. Він у 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.