Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Промоутер Ф'юрі Френк Воррен відзначив форму боксера, назвавши її «найкращою, яку він бачив у своїй кар'єрі»
фото: instagram/tysonfury

Наближається двобій Усик-Ф'юрі. В останні роки британець важив 118-123 кг. А в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну продемонстрував вагу 126.5 кг – найважча у його кар'єрі. Втім перед поєдинком проти Олександра Усика британець суттєво попрацював над формою. І неодноразово демонстрував це вже перед тим, як вирушив в Ер-Ріяд, пише Суспільне.

Відзначимо, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі прибули в Ер-Ріяд на бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу, який відбудеться в ніч з суботи на неділю, 19 травня. На кону стоїть звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Команди Усика та Ф'юрі встигнули влаштувати сутичку по приїзду у Саудівську Аравію. А вже на наступний день відбулася церемонія офіційного прибуття, під час якої обидва боксери продемонстрували себе публіці.

Офіційні заходи перед боєм Усик-Ф'юрі відбудуться у четвер, 17 травня (пресконференція та битва поглядів), а також у п'ятницю, 18 травня (зважування). І під час зважування британський боксер продемонстрував чи не найкращу форму в кар'єрі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Boxing on TNT Sports (@tntsportsboxing)

Батько Тайсона Ф'юрі у коментарі IFL TV оцінив форму боксера та відзначив її покращення. Та припустив, що його вага, у порівнянні з поєдинком проти Нганну, може зменшитися приблизно на 14 кг – до 112-113 кг.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен теж відзначив форму боксера, назвавши її «найкращою, яку він бачив у своїй кар'єрі». А ось Олександр Усик коротко схарактеризував фізичний стан суперника, хоча і відзначив прогрес.

«Чи Тайсон виглядає меншим? Трохи. Так, він має худіший вигляд».

Сам же Ф'юрі водночас стверджує: його вага справді впала, але не настільки суттєво, як стверджують інші.

Читайте також:
Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеймі Піттман визнав факти сексуальних домагань до австралійських боксерок
Тренер збірної Австралії з боксу не поїде на Олімпіаду через домагання до спортсменок
17 квiтня, 12:17
Василь Ломаченко в топ-3 рейтингу IBF
Українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу
18 квiтня, 17:29
Олександр Усик має альтернативний план на випадок скасування його чемпіонського поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в надважкій вазі
Олександр Усик отримав запасного суперника. Бій з Ф'юрі під загрозою?
24 квiтня, 19:59
Мангер був засуджений до 10 років позбавлення волі у справі смертельного нападу на активістку Катю Гандзюк
Федерація боксу України привітала з днем народження замовника вбивства активістки Гандзюк
29 квiтня, 19:50
Гурулі відмовився від продовження бою проти росіянина після другого раунду
Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином
1 травня, 17:27
Підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїде близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту
Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам
8 травня, 16:55
Усик разом з ДТЕК просить світову спільноту допомогти захистити українську енергосистему
Це атаки проти моїх співвітчизників: Усик закликав світ зупинити енергетичний терор Росії
13 травня, 15:17
Українець повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF
Боксер Ломаченко відправив у нокаут суперника і став чемпіоном світу в легкій вазі
12 травня, 09:30
Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF
«Чому знов мовчить про Україну?». Чемпіон світу з боксу розкритикував Ломаченка
12 травня, 14:13

Новини

Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну
Австралійський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх
Австралійський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до неповнолітніх
«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем
«Духовні скрєпи». Хокеїста з РФ відсторонили від матчів НХЛ через проблеми з алкоголем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Мурал із Залужним, який нещодавно з'явився у столиці, доведеться стерти
13K
Блінкен назвав реформи, які Україні доведеться реалізувати
11K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
7907
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6167
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
4567
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Сьогодні, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Сьогодні, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Сьогодні, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Сьогодні, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
Вчора, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
Вчора, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua