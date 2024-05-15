Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен відзначив форму боксера, назвавши її «найкращою, яку він бачив у своїй кар'єрі»

Наближається двобій Усик-Ф'юрі. В останні роки британець важив 118-123 кг. А в останньому поєдинку проти Френсіса Нганну продемонстрував вагу 126.5 кг – найважча у його кар'єрі. Втім перед поєдинком проти Олександра Усика британець суттєво попрацював над формою. І неодноразово демонстрував це вже перед тим, як вирушив в Ер-Ріяд, пише Суспільне.

Відзначимо, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі прибули в Ер-Ріяд на бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу, який відбудеться в ніч з суботи на неділю, 19 травня. На кону стоїть звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Команди Усика та Ф'юрі встигнули влаштувати сутичку по приїзду у Саудівську Аравію. А вже на наступний день відбулася церемонія офіційного прибуття, під час якої обидва боксери продемонстрували себе публіці.

Офіційні заходи перед боєм Усик-Ф'юрі відбудуться у четвер, 17 травня (пресконференція та битва поглядів), а також у п'ятницю, 18 травня (зважування). І під час зважування британський боксер продемонстрував чи не найкращу форму в кар'єрі.

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Батько Тайсона Ф'юрі у коментарі IFL TV оцінив форму боксера та відзначив її покращення. Та припустив, що його вага, у порівнянні з поєдинком проти Нганну, може зменшитися приблизно на 14 кг – до 112-113 кг.

Промоутер Ф'юрі Френк Воррен теж відзначив форму боксера, назвавши її «найкращою, яку він бачив у своїй кар'єрі». А ось Олександр Усик коротко схарактеризував фізичний стан суперника, хоча і відзначив прогрес.

«Чи Тайсон виглядає меншим? Трохи. Так, він має худіший вигляд».

Сам же Ф'юрі водночас стверджує: його вага справді впала, але не настільки суттєво, як стверджують інші.