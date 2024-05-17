З кримськотатарським орнаментом: Усик вразив ефектним вишитим костюмом
Орнаметаліст Рустем Скибін підтвердив, що орнамент на костюмі Усика справді кримськотатарський
Напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом.
Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер Ріяді. 16 травня в Україні відзначали День вишиванки, тож Олександр Усик вирішив теж вдягнути вбрання з вишивкою.
На фінальну «битву поглядів» Олександр Усик прийшов у білосніжному костюмі з чорною вертикальною вишивкою з кримськотатарським орнаментом. Боксер обрав для себе вбрання від українського бренду.
«Те, що орнамент кримськотатарський також підтвердив орнаметаліст Рустем Скибін», – повідомляє Qirim Media.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, 16 травня, українці відзначали День вишиванки. Для українців вишиванка – справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам’ять. Учора з ранку українці викладають свої фото у святковому вбраніі і вітають одне одного зі святом. Долучаються до цієї красивої традиції також народні депутати України та політики. «Главком» зібрав фотографії політиків, які приміряли на себе сьогодні традиційне українське вбрання.
У День вишиванки Народна артистка України Ірина Білик порадувала своїх підписників новим фото. Зірка виклала світлину, на якій продемонструвала стильний образ у вишиванці. Для святкового дня зірка обрала вишиванку від дизайнерки Юлії Магдич. На Ірині Білик ми бачимо білу сорочку, довгі рукава якої густо розшиті чорними нитками.
Коментарі — 0