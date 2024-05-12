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Боксер Ломаченко відправив у нокаут суперника і став чемпіоном світу в легкій вазі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Боксер Ломаченко відправив у нокаут суперника і став чемпіоном світу в легкій вазі
Українець повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF
Фото: AP Photos

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт

Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа  і таким чином, українець повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі. Про це стало відомо з трансляції бою.

Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Упродовж бою український боксер мав перевагу, завдав супернику багато влучних ударів.

Все вирішилося в 11 раунді. Ломаченко відправив Камбососа у нокдаун, але австралієць продовжив бій. Українець затиснув суперника у куті та змусив стати на коліно. Рефері зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу над Камбососом достроково.

Українець повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Для українського боксера це був перший поєдинок з травня 2023 року. Толі він програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Раніше повідомлялося, що українські боксери покращили позиції у світовому рейтингу

Теги: бокс Василь Ломаченко

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