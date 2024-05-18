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Усик – Ф'юрі: прогнози букмекерів на бій за звання абсолютного чемпіона світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Усик – Ф'юрі: прогнози букмекерів на бій за звання абсолютного чемпіона світу
Букмекери визначилися з фаворитом бою. Ним є Тайсон Ф'юрі, хоч й з незначною перевагою

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті

Сьогодні, 18 травня, в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Букмекери визначилися з фаворитом бою. Ним є Тайсон Ф'юрі, хоч й з незначною перевагою.

Англійські контори визначили такі котирування. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

Переможець бою між Ф’юрі та Усиком стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті.

Останнім «абсолютом» у хевівейті був легендарний британець Леннокс Льюїс. Він у 1999 року в об'єднавчому поєдинку переміг американця Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

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Теги: букмекери Олександр Усик Тайсон Ф'юрі бокс

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