Грузинський боксер заявив, що його хотіли підкупити перед фіналом чемпіонату Європи з росіянином

Гучний скандал у європейському боксі

Грузинський боксер Лаша Гурулі заявив, що йому пропонували велику суму грошей перед фінальним поєдинком чемпіонату Європи проти росіянина Тархана Ідігова.

У неділю, 28 квітня, Ідігов переміг Гурулі та завоював золото чемпіонату Європи у ваговій категорії до 67 кг. Гурулі відмовився від продовження бою після другого раунду. На нагородженні представник Грузії зняв медаль, після чого потис руки всім, включаючи Ідігова, і не став робити спільне фото з усіма медалістами.

«Я вирішив прокоментувати всю цю ситуацію після Олімпіади в Парижі. Скажу лише одне: напередодні бою нам запропонували велику суму грошей. Вони не хотіли, щоби я виходив на ринг. Коли вони отримали остаточну відповідь, то сказали, що добиватимуться цієї перемоги за будь-якого варіанту. Моя стратегія у цьому бою полягала у тому, щоб працювати на відстані, щоб не було можливості обмінюватися ударами. Російський боксер програв перший раунд. Я не думав, що судді можуть мати якийсь вибір, але вони все одно віддали йому перевагу з рахунком 4–1», – наводить слова Гурулі Inside the Games.

Він заявив, що у другому раунді працював по-іншому.

«Відрізок був близьким, але я вважав себе переможцем. Судді знову віддали раунд супернику, і тоді мені стало зрозуміло», – наголосив Гурулі.