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Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
Поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня
Фото: mirror.co.uk

Переможець бою отримає чемпіонські пояси за версіями IBF/IBO, WBA, WBO, WBC та The Ring

18 травня в Саудівській Аравії пройде грандіозний вечір боксу, під час якого пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі в Україні

В Україні транслятором бою Усик - Ф'юрі буде сервіс «Мегого», який покаже бій по каналу «Мегого Гонг». Трансляція буде доступна безкоштовно в підписці «Максимальна» для всіх клієнтів сервісу. Усі охочі приєднатися до цієї передплати можуть оформити її всього за 29 грн.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі в Європі

У Європі перебуває багато українців, охочих подивитися бій. Їм потрібно або ж шукати варіанти подивитися безкоштовно в не найкращій якості, або скористатися платними сервісами, які покажуть бій за принципом «плати і дивись»:

  • DAZN
  • TNT Sports Box Office
  • Sky Sports Box Office

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі в Польщі

У Польщі та багатьох інших країнах Східної Європи, де зараз перебуває багато українців, можна дивитися бій Усик - Ф'юрі через сервіс DAZN.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі в Німеччині

У Німеччині також бій Усик - Ф'юрі покаже телеканал DAZN, доступ до якого можна отримати через більшість ТВ-сервісів.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі у Британії

У Великій Британії бій Усик - Ф'юрі можна подивитися в прямому ефірі через сервіс PPV DAZN, Sky Sports Box Office або TNT Sports Box Office.

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі в США

У США бій Усик - Ф'юрі можна подивитися в підписці каналу Sky Sports Box Office.

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, який відбудеться 18 травня між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, український боксер з’явився на пресконференції у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

Читайте також: Бій Усик проти Ф'юрі. Британець показав, у якій формі перебуває перед поєдинком
Джерело
Теги: Олександр Усик Тайсон Ф'юрі бокс

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