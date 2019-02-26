Промоутер: Кролла отримає за бій з Ломаченком семизначний гонорар



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Едді Герн ставиться до Василя Ломаченка з великою повагою Instagram Едді Герна

Едді Герн вважає свого підопічного відвертим андердоґом

Британський промоутер Едді Герн дав інтерв'ю новинному порталу IFL TV, де розповів про поєдинок, у якому 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) зістрінуться чемпіон світу за двома версіями в легкій вазі Василь Ломаченко з України і обов'язковий перетендент, британець Ентоні Кролла.

- Кролла солідний андердоґ у цьому бою, але він все ще хороший легковаговик, колишній чемпіон світу, він двічі боксував з Хорхе Лінаресом, боксував за титул журналу The Ring, - каже Герн. - Він домігся позиції обов'язкового претендента, він виграв у фінальному елімінаторі, щоб стати обов'язковим претендентом для Ломаченка. Він заробить семизначний гонорар з плюсом, це буде поєдинок його життя. Він буде битися в Staples Center, у Лос-Анджелесі, проти кращого в pound-for-pound. Дайте йому зробити це. Ну і що, що він - андердоґ, надайте йому підтримку.

Джерело: vringe.com