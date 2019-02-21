Усик - Джошуа: промоутер назвав приблизну дату бою



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Бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа є однією з найочікуваніших подій у сучасному спорті Фото з соцмереж

Попередньо меґафайт за участю двох видатних чемпіонів розділяє два поєдинки Олександра

За словами промоутера Едді Герна (Matchroom Boxing), бій між володарем титулів WBA Super, WBO, IBF британським супертяжем (понад 90,7 кг) Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО) і чинним абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (до 90,7 кг) українцем Олександром Усиком (16-0, 12 КО) не відбудуться в 2019 році.

«Усе просто. Усик спершу проведе бій в травні - дебют у гевівейті. Ймовірний опонент - росіянин Алєксандр Повєткін, - розповідає Герн, який співпрацює і з Усиком, і з Джошуа. - Потім проведе ще один бій. А потім, схоже, WBO зробить його обов'язковим претендентом на титул Джошуа. Припускаю, що їх очна сутичка відбудеться навесні 2020 року».

Усик і Джошуа - олімпійські чемпіони Лондона-2012 - українець здобув золото у ваговій категорії до 91 кг, а британець - у вазі понад 91 кг. На професійному рингу боксери йдуть без поразок. «Ясна річ, що весь світ боксу з нетерпінням чекає поєдинку двох олімпійських чемпіонів, досі непереможних бійців-професіоналів», - говорить промоутер Усика Олександр Красюк з K2 Promotions Ukraine.

«Не будемо квапити події, - радить Джошуа. - Усику спершу треба дебютувати в гевівейті. Йому спершу варто зрозуміти, як це - витримувати удари хлопців, які важать 108-114 кг. Це гевівейт. Тут важливо щось більше, не просто техніка і майстерність. Тут все залежить від твоєї волі до перемоги. Від того, на що ти готовий піти заради перемоги. Знаю, що він хороший боєць. І він довів це в крузервейті. Немає жодних питань про рівень його майстерності. А перехід в гевівейт дасть відповідь і на питання про його характер».

Наразі ж Джошуа готується захищати свої титули 1 червня у бою проти американця Джаррелла Міллера.

Джерело: vringe.com