Родичі загиблого в Японії українського атлета визначаються щодо порядку репатріації останків тіла



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Олексій Борисенко загинув на Фудзіямі Фото - Фейсбук Олексія Борисенка

Олексій Борисенко зник ще 28 лютого

Справа щодо смерті 37-річного українського спортовця і тренера Олексія Борисенка, тіло якого було знайдено на японській горі Фудзіяма, перебуває на контролі Департаменту консульської служби Міністерства закордонних страв та Посольства України в Японії. Наразі родичі померлого визначаються щодо порядку репатріації останків тіла в Україну.

«За результатами тривалих пошукових робіт, правоохоронні органи Японії в середині травня 2020 року на схилах гори Фуджі знайшли тіло громадянина України, який зник ще 28.02.2020. Оскільки тіло тривалий час знаходилося під впливом атмосферних та інших природніх явищ, його було доправлено на судово-медичну експертизу з метою остаточної ідентифікації померлої особи», — повідомив у коментарі УНН директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

З його слів, 17 червня результати судово-медичної експертизи підтвердили особу померлого українського спортовця.

«Наразі родичі померлого українця визначаються щодо порядку репатріації останків тіла в Україну. Посольство України в Японії надає сприяння родичам щодо оформлення необхідних документів для репатріації тіла померлого, а також перебуває на зв’язку з місцевими правоохоронними органами та відповідними службами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Японії», — заявив голова ДКС.

Правоохоронці Японії пояснили, що українець, за наявними даними, відправився на гору один і «потрапив у біду».