«Шахтар» увійшов в історію Ліги чемпіонів через рекорд «Реала»

Іспанський клуб першим забив 1000 м’ячів у турнірі

Донецький «Шахтар», сам того не бажаючи, увійшов в історію Ліги чемпіонів. У 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів українська команда зустрічалася в Мадриді з «Реалом» і поступилася – 1:2. Перший із двох м'ячів, забитий Карімом Бензема на 14-й хвилині зустрічі з подачі Жуніора Вінісіуса, став для «Реала» 1000-м у турнірі. Мадридський клуб став першим, кому підкорилася ця кругла позначка в історії турніру.

Кому належать попередні рекорди

Автором першого м'яча в Кубку європейських чемпіонів 1955 року став Мігель Муньос. «Реал» тоді взяв гору над швейцарскьим «Серветтом» – 2:0.

За чотири роки Альфредо Ді Стефано забив 100-й м'яч у першому матчі півфіналу КЄЧ проти «Барселони» (3:1).

200-й гол належить іншій легенді: угорцю Ференцу Пушкашу. Рекордним став п'ятий та останній м'ячі у грі проти «Фейєнорда» (5:0) у сезоні 1965/66.

Через тринадцять років Хеннінг Єнсен забив 300 м'яч (матч з «Прогресом» – 7:0).

400-й забитий м'яч стався у сезоні 1990/91 і належав Себастьяну Лосаді у зустрічі проти австрійського «Тіроля» (2:2).

Рубіж у півтисячі було досягнуто завдяки Гуті. Це сталося у матчі зі «Спортінгом» (4:0) у груповому етапі сезону 2000/01.

Девід Бекхем (2003/2004) став автором голу під номером 600, забивши Марселю (1:2).

Гонсало Ігуаїн подолав планку 700 м'ячів на «Сан-Сіро» у грі проти «Мілана» у 2010 році (2:2).

Два наступні рекорди записав в актив Кріштіану Роналду: наприкінці 2013 року в матчі групового етапу з «Копенгагеном» йому підкорилася цифра 800, а трохи більше ніж через три роки португальський форвард взяв ще один рекорд – 900 – у матчі-відповіді чвертьфіналу проти «Баварії» .

Переслідники «Реала» за кількістю голів у Лізі чемпіонів

«Реал» – 1001, «Баварія» – 768, «Барселона» – 655, «Манчестер Юнайтед» – 529, «Ювентус» – 468, «Ліверпуль» – 436, «Бенфіка» – 425, «Мілан» – 418, «Порту» – 382, «Аякс» – 375.