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    «Зоря» на нервах здолала ЦСКА в Лізі конференцій УЄФА

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    Луганці здобули другу перемогу в Лізі конференцій - «Зоря» на нервах здолала ЦСКА в Лізі конференцій УЄФА
    Луганці здобули другу перемогу в Лізі конференцій
    Фото: ФК Зоря

    Український клуб має непогані шанси вийти до плей-оф турніру

    Луганська «Зоря» змогла розжитися другою перемогою в єврокубковому турнірі. На відміну від «Динамо» й «Шахтаря», які свої матчі програли, відповідно, «Барселоні» і «Реалу», команда Віктора Скрипника принесла чергові очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА. В четвертому турі Ліги конференцій «Зоря» взяла гору над софійським ЦСКА і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф.

    Луганці нарешті почали грати раціонально. На відміну від ігор на початку єврокубкового сезону, зараз «Зоря» не біжить стрімголов уперед, а основну увагу приділяє обороні. Так, команді потрібна була перемога, проте вона терпляче чекала на свій шанс. Могла пропустити, а сама по-справжньому слушну нагоду для взяття воріт створила аж на 87-й хвилини, коли нападник господарів Шахаб не змусив захисника болгарського клубу помилитися. Відібравши м’яч, іранець просунувся до штрафного майданчика суперників, а коли треба було віддавати партнеру передачу, несподівано пробив у ближній кут.

    Для ЦСКА, який з одним очком замикає турнірну таблицю групи, ця гра також носила ключове значення. В разі поразки вони, по суті, втрачали шанси на продовження боротьби за перші два місця. Гості побігли вперед відіграватися і наразилися на контратаку, яку як по нотах розіграли футболісти «Зорі», а завершив Саядманеш – 2:0.

    «Зоря» набрала 6 очок і чекає на гру конкурентів «Роми» і «Буде-Глімт». В італійців після трьох ігор 6 очок, у норвежців – 7.

    Ліги конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур

    «Зоря» – ЦСКА Софія - 2:0

    Голи: Шахаб, 87, Саядманеш, 90+5.

    «Зоря»: Мацапура – Снурніцин (Жуніньо, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Саядманеш, Булеца (Алефіренко, 90), Хомченовський – Шахаб, Луньов (Крістіан, 78).

    ЦСКА Софія: Бузатто – Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов – Вілдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастєв, 88), Йомов – Кері – Кайседо (Ахмедов, 83).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря» ФК ЦСКА (Софія) Ліга конференцій
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    «Зоря» на нервах здолала ЦСКА в Лізі конференцій УЄФА