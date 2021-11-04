«Зоря» на нервах здолала ЦСКА в Лізі конференцій УЄФА

Український клуб має непогані шанси вийти до плей-оф турніру

Луганська «Зоря» змогла розжитися другою перемогою в єврокубковому турнірі. На відміну від «Динамо» й «Шахтаря», які свої матчі програли, відповідно, «Барселоні» і «Реалу», команда Віктора Скрипника принесла чергові очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА. В четвертому турі Ліги конференцій «Зоря» взяла гору над софійським ЦСКА і продовжує боротьбу за вихід до плей-оф.

Луганці нарешті почали грати раціонально. На відміну від ігор на початку єврокубкового сезону, зараз «Зоря» не біжить стрімголов уперед, а основну увагу приділяє обороні. Так, команді потрібна була перемога, проте вона терпляче чекала на свій шанс. Могла пропустити, а сама по-справжньому слушну нагоду для взяття воріт створила аж на 87-й хвилини, коли нападник господарів Шахаб не змусив захисника болгарського клубу помилитися. Відібравши м’яч, іранець просунувся до штрафного майданчика суперників, а коли треба було віддавати партнеру передачу, несподівано пробив у ближній кут.

Для ЦСКА, який з одним очком замикає турнірну таблицю групи, ця гра також носила ключове значення. В разі поразки вони, по суті, втрачали шанси на продовження боротьби за перші два місця. Гості побігли вперед відіграватися і наразилися на контратаку, яку як по нотах розіграли футболісти «Зорі», а завершив Саядманеш – 2:0.

«Зоря» набрала 6 очок і чекає на гру конкурентів «Роми» і «Буде-Глімт». В італійців після трьох ігор 6 очок, у норвежців – 7.

Ліги конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 4-й тур

«Зоря» – ЦСКА Софія - 2:0

Голи: Шахаб, 87, Саядманеш, 90+5.

«Зоря»: Мацапура – Снурніцин (Жуніньо, 71), Імереков, Вернидуб, Фаворов – Цвек – Саядманеш, Булеца (Алефіренко, 90), Хомченовський – Шахаб, Луньов (Крістіан, 78).

ЦСКА Софія: Бузатто – Мазіку, Лам, Маттей, Туріцов – Вілдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастєв, 88), Йомов – Кері – Кайседо (Ахмедов, 83).