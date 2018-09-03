Роналду, Модрич і Салах претендують на звання найкращого гравця року за версією ФІФА
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За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів
ФІФА оголосила імена фіналістів в боротьбі за приз найкращому гравцю року.
У їх число увійшли півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах.
За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів.
З боротьби за титул вибули: Еден Азар («Челсі»), Рафаель Варан («Реал»), Антуан Грізманн («Атлетико»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Гаррі Кейн («Тоттенгем»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («Барселона»).
Гравець року буде названий у Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.
Finalists: #TheBest FIFA Men's Player Award— FIFA.com (@FIFAcom) 3 сентября 2018 г.
@Cristiano
@lukamodric10
@MoSalah
#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/L1ckRiZTv6
Раніше визначилися три претенденти на нагороду найкращому тренеру року за версією ФІФА, а також претенденти на премію Пушкаша за найкращий гол року.