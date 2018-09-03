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    Роналду, Модрич і Салах претендують на звання найкращого гравця року за версією ФІФА

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    Лука Модрич, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах - Роналду, Модрич і Салах претендують на звання найкращого гравця року за версією ФІФА
    Лука Модрич, Кріштіану Роналду, Мохамед Салах

    За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів

    ФІФА оголосила імена фіналістів в боротьбі за приз найкращому гравцю року.

    У їх число увійшли півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах.

    За цих гравців проголосувало найбільше число вболівальників і експертів.

    З боротьби за титул вибули: Еден Азар («Челсі»), Рафаель Варан («Реал»), Антуан Грізманн («Атлетико»), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті»), Гаррі Кейн («Тоттенгем»), Кіліан Мбаппе («ПСЖ»), Ліонель Мессі («Барселона»).

    Гравець року буде названий у Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА-2018.

    Раніше визначилися три претенденти на нагороду найкращому тренеру року за версією ФІФА, а також претенденти на премію Пушкаша за найкращий гол року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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