Бейл, Роналду і Мессі претендують на премію Пушкаша за найкращий гол року за версією ФІФА (відео)
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Лауреата премії буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року
Стали відомі претенденти на приз за найкращий гол року за версією ФІФА.
На премію імені Ференца Пушкаша претендують: Гарет Бейл («Реал»), Лазарос Христодулопулос («Олімпіакос»), Кріштіану Роналду («Реал» / »Ювентус»), Джорджіан де Арраскаета («Крузейро»), Райлі Макгрі («Ньюкасл Джетс»), Ліонель Мессі («Барселона»), Бенжамен Павар (Збірна Франції), Рікарду Куарежма (Збірна Португалії), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Денис Черишев («Валенсія»).
Лауреата премії буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року.
#Puskas Award: Polling is Open— FIFA.com (@FIFAcom) 3 сентября 2018 г.
Vote for #TheBest goal! #FIFAFootballAwards
https://t.co/9AdqKqFGwB pic.twitter.com/G7Fb7hT1hX
Раніше визначилися три претенденти на нагороду найкращому тренеру року за версією ФІФА.