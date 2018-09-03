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    Бейл, Роналду і Мессі претендують на премію Пушкаша за найкращий гол року за версією ФІФА (відео)

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    Фото: УЄФА - Бейл, Роналду і Мессі претендують на премію Пушкаша за найкращий гол року за версією ФІФА (відео)
    Фото: УЄФА

    Лауреата премії буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року

    Стали відомі претенденти на приз за найкращий гол року за версією ФІФА.

    На премію імені Ференца Пушкаша претендують: Гарет Бейл («Реал»), Лазарос Христодулопулос («Олімпіакос»), Кріштіану Роналду («Реал» / »Ювентус»), Джорджіан де Арраскаета («Крузейро»), Райлі Макгрі («Ньюкасл Джетс»), Ліонель Мессі («Барселона»), Бенжамен Павар (Збірна Франції), Рікарду Куарежма (Збірна Португалії), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Денис Черишев («Валенсія»).

    Лауреата премії буде названо в Лондоні 24 вересня на церемонії вручення нагород ФІФА 2018 року.

    Раніше визначилися три претенденти на нагороду найкращому тренеру року за версією ФІФА.

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