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    Роналду побив рекорд Шевченка

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    Кріштіану Роналду майже кожен вихід на поле відзначає рекордом - Роналду побив рекорд Шевченка
    Кріштіану Роналду майже кожен вихід на поле відзначає рекордом
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії став найстаршим гравцем, який забив два голи у фінальних турнірах Євро

    Кріштіану Роналду, котрий відзначився дублем у матчі проти Угорщини на чемпіонаті Європи, став найстарішим футболістом, якому вдалося забити два голи у фінальній частині континентальної першості. Такого результату він досяг, відзначившись га останніх хвилинах зустрічі, яка завершилася перемогою чинних чемпіонів Євро з рахунком 3:0.

    Нападнику «Ювентуса» виповнилося 36 років і 130 днів. Таким чином він перевершив досягнення головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який забив два голи в ворота шведської національної команди на Євро-2012 у віці 35 років і 256 днів.

    Роналду також став першим футболістом в історії, який відіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Роналду дебютував на Євро в 2004 році, і з тих пір не пропускає турнір.

    Також він став найкращим бомбардиром в історії континентальних турнірів збірних, перевершивши досягнення Мішеля Платіні.

    Тим часом Марадону вшанували у фантастичному 3D-шоу (відео).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Євро-2020 Кріштіану Роналду
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    Роналду побив рекорд Шевченка