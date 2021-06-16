Роналду побив рекорд Шевченка

Кріштіану Роналду майже кожен вихід на поле відзначає рекордом

Нападник збірної Португалії став найстаршим гравцем, який забив два голи у фінальних турнірах Євро

Кріштіану Роналду, котрий відзначився дублем у матчі проти Угорщини на чемпіонаті Європи, став найстарішим футболістом, якому вдалося забити два голи у фінальній частині континентальної першості. Такого результату він досяг, відзначившись га останніх хвилинах зустрічі, яка завершилася перемогою чинних чемпіонів Євро з рахунком 3:0.

Нападнику «Ювентуса» виповнилося 36 років і 130 днів. Таким чином він перевершив досягнення головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який забив два голи в ворота шведської національної команди на Євро-2012 у віці 35 років і 256 днів.

Роналду також став першим футболістом в історії, який відіграв на п'яти чемпіонатах Європи. Роналду дебютував на Євро в 2004 році, і з тих пір не пропускає турнір.

Також він став найкращим бомбардиром в історії континентальних турнірів збірних, перевершивши досягнення Мішеля Платіні.

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