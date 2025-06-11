Капітан збірної України з футболу прокоментував перемогу над Новою Зеландією

Забарний: Бути капітаном команди – це велика гордість для мене

Захисник збірної України Ілля Забарний, який був визнаний вболівальниками найкращим гравцем гри Нова Зеландія – Україна, поділився своїми враженнями від поєдинку. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України в канадському Торонто в межах турніру Canadian Shield здобула перемогу над Новою Зеландією (2:1) і посіла друге місце на цих змаганнях. Поєдинок прокоментував захисник синьо-жовтих Ілля Забарний, який вперше у національній команді одягнув капітанську пов'язку і був обраний «Левом матчу».

«Чесно кажучи – втомився. Але перемогли, і це дуже важливо. Мені дуже приємно, що мене цінують, але над тим, щоб один гравець отримав «Лева матчу», працювала вся команда. Це заслуга усіх. Бути капітаном команди – це велика гордість для мене. Здійснилася моя мрія – вивести на поле національну збірну, і це сталося у досить юному віці. Буду працювати ще наполегливіше і допомагати команді. Найголовніший підсумок минулого збору – це той урок, що команди, які виходять проти нас, б'ються дуже агресивно, до останнього. Перед нами дуже важливий кваліфікаційний турнір на чемпіонат світу, тому ми зробимо висновки й будемо рухатися далі», – сказав Ілля Забарний.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко. Він і приніс Україні першу перемогу на турнірі після поразки від Канади (2:4) у попередньому матчі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.