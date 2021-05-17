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    Володимир Кличко обійшов Алі й Ф’юрі та очолив рейтинг найкращих боксерів в історії

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    Володимира Кличка визнали найкращим боксером&nbsp; - Володимир Кличко обійшов Алі й Ф’юрі та очолив рейтинг найкращих боксерів в історії
    Володимира Кличка визнали найкращим боксером 
    Фото з відкритих джерел

    У десятку найкращих також увійшов мер Києва Віталій Кличко

    45-річний Володимир Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів в історії. Українець, який був чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO і IBO опинився на першому місці в списку, складеному виданням Boxrec.

    Володимир випередив таких легендарних чемпіонів, як Джо Луїс, Мохаммед Алі та свого брата Віталія.

    Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки від Ентоні Джошуа 27 квітня 2017 року. Самого Джошуа в рейтингу немає.

    Найкращі важкоатлети в історії боксу (версія Boxrec)

    1. Володимир Кличко - 652,6 очка (64 перемоги, 5 поразок)

    2. Джо Луїс - 568,6 (66-3)

    3. Мохаммед Алі - 535,1 (56-5)

    4. Роккі Марчіано - 482,5 (49-0)

    5. Сонні Лістон - 441,1 (50-4)

    6. Леннокс Льюїс - 427,9 (41-2, 1 нічия)

    7. Ріддік Боу - 322,9 (43-1)

    8. Тайсон Ф'юрі - 317,4 (30-0, 1 нічия)

    9. Віталій Кличко - 301,6 (45-2)

    10. Майк Тайсон - 270,7 (50-6)

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    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Тайсон Ф'юрі
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    Володимир Кличко обійшов Алі й Ф’юрі та очолив рейтинг найкращих боксерів в історії