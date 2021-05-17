Зірка ММА Макгрегор втретє став батьком (фото)

У сім'ї ірландського бійця змішаних єдиноборств народився хлопчик

32-річний боєць змішаних бойових мистецтв Конор Макгрегор став батьком трьох дітей. Його дружина Ді Девлін народила сина, якого щасливі батьки назвали Райан.

«Клан Макгрегор тепер складається з сім'ї в п'ять чоловік! На світ з'явився здоровий хлопчик! Малюк і його мама, диво-жінка, відчувають себе добре. Господи, я дякую тобі за все, що ти даєш мені і моїй родині в цьому світі», – написав Конор в своєму «Інстаграмі» і поділився знімком з немовлям.

У Конора народився хлопчик

Він і Ді вже виховують 4-х річного сина Конора-молодшого і 2-х річну дочку Крою.

Свій найближчий поєдинок Макгрегор проведе в липні проти Дастіна Пор'є.