Рідна команда Роналду стала чемпіоном вперше за 20 років

«Спортінг» зумів перервати гегемонію «Бенфіки» і «Порту»

Лісабонський «Спортінг» став чемпіоном Португалії. Команда, яка дала світу Кріштіану Роналду, йшла до цього 20 років. Примітно, що цей клуб залишається єдиним у кар’єрі зірки, з яким він не перемагав у національному чемпіонаті. Зі «Спортінгом» Роналду виграв лише Суперкубок Португалії.

У 32 турі чемпіонату приймав «Боавішту». Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. «Спортинг» набрав 82 очки і став недосяжним для найближчого переслідувача «Порту», в активі якого 74 очка. Третє місце займає «Бенфіка», яка набрала 70 очок.

Лісабонський клуб став чемпіоном Португалії уперше з 2002 року. Ця перемога стала 19-ю в історії для «Спортінга». Лідером за кількістю завойованих чемпіонських титулів є «Бенфіка», яка ставала чемпіоном Португалії 37 разів.

«Вітаю чемпіонів», – написав Роналду в інстаграм-акаунті.

Кріштіану є вихованцем футбольної академії лісабонського клубу. За першу команду «Спортінга» Роналду виступав з 2002 по 2003 рік. Після цього нападник перейшов у «Манчестер Юнайтед», де набув статусу футбольної зірки.

Раніше повідомлялося, що форвард може відправитися догравати в «Спортінг».