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    Рідна команда Роналду стала чемпіоном вперше за 20 років

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    Перша команда Роналду знову на вершині - Рідна команда Роналду стала чемпіоном вперше за 20 років
    Перша команда Роналду знову на вершині
    Фото з відкритих джерел

    «Спортінг» зумів перервати гегемонію «Бенфіки» і «Порту»

    Лісабонський «Спортінг» став чемпіоном Португалії. Команда, яка дала світу Кріштіану Роналду, йшла до цього 20 років. Примітно, що цей клуб залишається єдиним у кар’єрі зірки, з яким він не перемагав у національному чемпіонаті. Зі «Спортінгом» Роналду виграв лише Суперкубок Португалії.

    У 32 турі чемпіонату приймав «Боавішту». Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. «Спортинг» набрав 82 очки і став недосяжним для найближчого переслідувача «Порту», в активі якого 74 очка. Третє місце займає «Бенфіка», яка набрала 70 очок.

    Лісабонський клуб став чемпіоном Португалії уперше з 2002 року. Ця перемога стала 19-ю в історії для «Спортінга». Лідером за кількістю завойованих чемпіонських титулів є «Бенфіка», яка ставала чемпіоном Португалії 37 разів.

    «Вітаю чемпіонів», – написав Роналду в інстаграм-акаунті.

    Кріштіану є вихованцем футбольної академії лісабонського клубу. За першу команду «Спортінга» Роналду виступав з 2002 по 2003 рік. Після цього нападник перейшов у «Манчестер Юнайтед», де набув статусу футбольної зірки.

    Раніше повідомлялося, що форвард може відправитися догравати в «Спортінг».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Спортінґ» (Лісабон)
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