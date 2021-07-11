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    Штучний інтелект назвав переможця фіналу Євро

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    Комп'ютер вирахував перемогу Італії - Штучний інтелект назвав переможця фіналу Євро
    Комп'ютер вирахував перемогу Італії
    Фото з відкритих джерел

    Суперкомп’ютер вирахував, що трофей дістанеться збірній Італії

    Аналітична американська компанія The analyst створила математичну модель результату фінального матчу чемпіонату Європи. Різні дані були внесені в суперкомп’ютер, який обробив інформацію і назвав ймовірного переможця фіналу. Згідно з отриманими даними, шансів на перемогу більше має збірна Італії. Така ймовірність дорівнює більше 56%. Англійці опинилися у ролі наздоганяючих. Їхні шанси дорівнюють 43%.

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    Матч Італія – Англія відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні «Вемблі». Початок зустрічі – о 22:00. Де дивитися.

    Англія вперше вийшла до фіналу континентальної першості. Італія зіграє у фіналі вчетверте. Одна їхня спроба завершилася перемогою, дві інші – невдачами.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Штучний інтелект назвав переможця фіналу Євро