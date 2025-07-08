Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія»
У «Пародії» знайдено лише чотири китайських компоненти, зокрема, двигун
фото: glavcom.ua

Дрон «Пародія» не містить бойової частини

Хвалена путінська «оборонка» ударно працює лише на збориння БПЛА, але при цьому критично залежить від імпортних складників. Лідером в постачанні компонентів для російських «машин смерті» є Китай. У розпорядження «Главкома» потрапив список деталей китайського виробництва, знайдених в дроні-приманці «Пародія», йдеться в матеріалі «Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони».

Встановлено, що «Пародія» не містить бойової частини та в цілому, зроблена якісніше, ніж «Гербера». Головною особливістю дрона є лінза Люнеберга, яка відбиває радіохвилі та робить дрон помітнішим для радарів, що допомагає імітувати більшу кількість цілей.

У «Пародії» знайдено лише чотири китайських компоненти, зокрема, двигун.

Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія» фото 1
Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія» фото 2

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розробила нову тактику атак дронами. Росіяни разом з ударними БпЛА типу «шахед» / «Герань» запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду – «Пародія». Це, за задумом ворога, має посилити навантаження на нашу ППО. 

Росіяни почали використовувати «Пародію» десь навесні 2024 року, тобто після того, як почали активно використовувати «шахеди». Їх багато було, тому росіяни перейшли на виготовлення таких муляжів.

Раніше «Главком» писав з чого складається російський дрон «Гербера». Дрон «Гербера» робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО. У ньому знайдено шість китайських деталей.

Читайте також:

Теги: дрон росія війна пародія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівля ТЦК палає після атаки БпЛА
Момент влучання «шахеда» по будівлі ТЦК у Кременчуці: відео
6 липня, 11:49
Ведуться роботи з ліквідації наслідків
Вранці «шахеди» атакували Миколаїв: масштабні руйнування (фото, відео)
6 липня, 11:33
СБУ висадили в повітря російські склади боєприпасів
СБУ підтвердила успішне ураження складів боєприпасів неподалік Харцизька
3 липня, 11:06
Через обстріл шість квартир зруйновано повністю, ще 36 – частково пошкоджено
Атака на Одесу: поліція назвала кількість постраждалих (фото)
3 липня, 08:00
У повітряному просторі Польщі діяла польська та союзницька авіація
Польща піднімала військову авіацію через атаку на Україну
29 червня, 06:49
Днор російських окупантів влучив у багатоповерхівку в Дарницькому районі
Атака на Київ: момент влучання «Шахеда» у багатоповерхівку потрапив на відео
17 червня, 09:10
Станом на 8:37 16 червня в Обухівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків
Пошкоджено будинки та господарчі споруди: наслідки обстрілу Київщини
16 червня, 09:04
Технологія Direct to Cell дозволяє забезпечувати мобільне покриття зі супутників на звичайні смартфони, без потреби у спецобладнання
Українські SIM-карти в «шахедах». Мобільні оператори тестують прямий супутниковий зв’язок
9 червня, 15:24
«Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків», – заявив Табурець
«Маємо чимало шкоди». Стало відомо про наслідки нічної атаки РФ на Черкащину
9 червня, 08:32

Події в Україні

Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія»
Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія»
Сирський назвав напрямки, на яких ворог зосереджує основні зусилля
Сирський назвав напрямки, на яких ворог зосереджує основні зусилля
Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото)
Рятувальники показали наслідки негоди в Україні (фото)
Призупинено роботу пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
Призупинено роботу пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
Роковини трагедії «Охматдиту»: Українська розвідка викриває виробників ракети Х-101 без санкцій
Роковини трагедії «Охматдиту»: Українська розвідка викриває виробників ракети Х-101 без санкцій
Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2025 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
36K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
22K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
11K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою
8773
ЄС готує найжорсткіші за три роки санкції проти РФ – МЗС Франції

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua