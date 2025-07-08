Якісніший за «Герберу». З чого складається російський дрон-приманка «Пародія»

У «Пародії» знайдено лише чотири китайських компоненти, зокрема, двигун

Дрон «Пародія» не містить бойової частини

Хвалена путінська «оборонка» ударно працює лише на збориння БПЛА, але при цьому критично залежить від імпортних складників. Лідером в постачанні компонентів для російських «машин смерті» є Китай. У розпорядження «Главкома» потрапив список деталей китайського виробництва, знайдених в дроні-приманці «Пародія», йдеться в матеріалі «Смерть «made in China». З чого насправді складаються російські дрони».

Встановлено, що «Пародія» не містить бойової частини та в цілому, зроблена якісніше, ніж «Гербера». Головною особливістю дрона є лінза Люнеберга, яка відбиває радіохвилі та робить дрон помітнішим для радарів, що допомагає імітувати більшу кількість цілей.

У «Пародії» знайдено лише чотири китайських компоненти, зокрема, двигун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розробила нову тактику атак дронами. Росіяни разом з ударними БпЛА типу «шахед» / «Герань» запускають значну частку дронів-імітаторів без боєзаряду – «Пародія». Це, за задумом ворога, має посилити навантаження на нашу ППО.

Росіяни почали використовувати «Пародію» десь навесні 2024 року, тобто після того, як почали активно використовувати «шахеди». Їх багато було, тому росіяни перейшли на виготовлення таких муляжів.

Раніше «Главком» писав з чого складається російський дрон «Гербера». Дрон «Гербера» робиться з пінопласту та фанери та використовується як для ударів, так і для розвідки та відволікання засобів ППО. У ньому знайдено шість китайських деталей.