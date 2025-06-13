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Президентка Молдови заявила про плани Росії влаштувати кризу в регіоні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Президентка Молдови заявила про плани Росії влаштувати кризу в регіоні
Санду припускає, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати населення
фото з відкритих джерел

Санду застерігає: Росія може спровокувати кризу в Придністров'ї для дестабілізації Молдови перед виборами

Президентка Молдови Майя Санду висловила серйозне занепокоєння щодо можливої дестабілізації ситуації в Придністров'ї з боку Росії. Глава держави заявила, що Москва може спровокувати ще більшу кризу в регіоні, щоб вплинути на майбутні парламентські вибори цієї осені та перебіг голосування на Лівому березі Дністра. Про повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.md.

«Усі ці роки Росія використовувала жителів Придністров'я і в будь-який момент може спровокувати ще більшу кризу, якщо це відповідатиме її планам у Молдові. Ми можемо чекати поглиблення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів», – зазначила Майя Санду.

Президентка також припустила, що Росія може спробувати не лише підкупити виборців на Лівому березі Дністра, а й шантажувати населення, навмисно провокуючи нестабільність у регіоні. «Росія може пообіцяти допомогу в обмін на голосування на Правому березі. Ми можемо чекати всіляких ігор», – додала вона.

Водночас, Майя Санду запевнила, що відповідальні державні структури вивчають ризики та зроблять усе можливе, щоб вибори цієї осені були вільними та справедливими. «Ми зробимо все можливе, щоб вибори були справжніми», – заявила Санду.

Вона також підкреслила, що ситуація в Придністров'ї залишається нестабільною, і Кишинів готовий підтримати населення Лівого берега Дністра. Проте, за словами президентки, спершу молдовська влада має вирішити «головну проблему – виведення російських військ».

«Це ключовий момент, який ми маємо розв'язати мирним шляхом, тому що інакше ми не зможемо виправдати нашу фінансову підтримку», – підсумувала Майя Санду, підкреслюючи, що присутність російських військ є основною перешкодою для стабільності та розвитку регіону.

Нагадаємо, ставка Кремля на парламентських виборах, як і на президентських у 2024 році, полягає в тому, щоб замінити керівництво Республіки Молдова людьми, яких він може контролювати, і якщо йому вдасться контролювати владу, він використає Республіку Молдова проти України. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду ефірі на Jurnal TV, пише «Главком».

Санду заявила, що на сьогодні Україна залишається щитом Молдови і що влада в Кишиневі має моральний обов'язок не допустити використання Молдови проти України.

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Теги: Майя Санду росія Молдова

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