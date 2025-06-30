У Тольятті правоохоронці відкрили провадження за виконання гімну України підлітками

Правоохоронці звинувачують дітей у «реабілітації нацизму»

У Тольятті порушено кримінальну справу проти підлітків, які після шкільного випускного виконували гімн України і співали пісню «Батько наш Бандера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Опубліковане відео було знято в місцевому парку. В управлінні Слідчого комітету у Самарській області заявили, що «під час моніторингу соцмедіа» виявили відео, «на яких зафіксовано протиправні дії підлітків у Тольятті». Стверджується, що в піснях містяться «ознаки реабілітації нацизму».

Нагадаємо, у Києві на Контрактовій площі стався публічний конфлікт через російську музику, яка лунала з колонки підлітків. Ганебну поведінку підлітків зафіксувала жінка, яка випадково проходила повз і оприлюднила відео в соцмережах. Згодом поліцейські Києва та СБУ встановили особи молодиків, їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

Як повідомлялося, у Львові правоохоронці склали адміністративні протоколи на батьків учнів ліцею №93, після того, як школярі були помічені за прослуховуванням та виконанням пісень російського репера Моргенштерна. Інцидент, який стався у туалеті навчального закладу, швидко поширився в місцевих Telegram-каналах, викликавши обурення громадськості.

До слова, ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

Як відомо, у 2024 році Сили оборони провели незвичну операцію, завдяки якій у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині пролунав гімн України.