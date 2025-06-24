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Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Наймасштабніші руйнування з початку війни: мер Дніпра розповів про наслідки атаки
Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджено майже 50 багатоповерхівок

Дніпро сьогодні зазнало безпрецедентну кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«Остаточні підрахунки ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків просто величезний. У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад дві тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі», – йдеться в повідомленні.

Значні руйнування й у приватному секторі. Зафіксовано майже 400 звернень від людей. І ці заявки продовжують надходити. Постраждали майже 40 навчальних закладів: ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища. Є різні пошкодження у вісьмох локаціях медичної галузі – лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.

Серед громадського транспорту було уражено три трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю. Постраждала також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень.

Крім того, від ракетної атаки постраждали: 

  • правобережне управління соцзахисту;
  • церква Петра і Павла;
  • органна зала;
  • Льодова Арена;
  • АЗС;
  • виправна колонія;
  • будівлі хлібзаводу, одного з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначейства.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Росія вдарила по Дніпру. Внаслідок атаки загнули та постраждали люди, є руйнування. Станом на 18:00 відомо про 15 загиблих та 174 постраждалих. Майже сотня з них залишається в стаціонарах.

Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено.

На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів потяга оперативно перевели в укриття.

До слова, триває 1217-й день повномасштабної війни.

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Теги: Дніпро ракета війна окупанти росія

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