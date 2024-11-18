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Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Росія буде відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022 та пропустила Євро-2024

Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнірі виступатимуть 16 збірних

Російські пропагандисти інформують, що збірна Росії з футболу не буде допущена до участі у жеребкуванні відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року.

Жеребкування пройде 13 грудня у Цюріху (Швейцарія). Відбірковий турнір у Європі відбудеться з березня 2025 року до березня 2026-го.

«Допуску збірної Росії до жеребкування кваліфікації чемпіонату світу не буде. Команда не зможе взяти участь у відбірному раунді через безпеку. Тут УЄФА і ФІФА своєї думки не змінюють з моменту усунення РФС. Команда не зможе претендувати на вихід на чемпіонат світу», – сказав співрозмовник пропагандистів.

Чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнірі виступатимуть 16 збірних.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Нагадаємо, зігравши внічию з Грузією (1:1), збірна України має п'ять очок і залишається на четвертій сходинці в групі В1. Відставання «синьо-жовтих» від Грузії та Албанії на другому-третьому місцях становить два бали.

Турнірна таблиця групи В1

  1. Чехія – 8 очок (5 матчів), 7:7 (різниця голів)
  2. Грузія – 7 (5), 6:4
  3. Албанія – 7 (5), 3:4
  4. Україна – 5 (5), 6:7

Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй. Перша ж позиція стала недосяжною для підопічних Реброва – лідер групи Чехія має на три очки більше за «синьо-жовтих» і володіє перевагою в очних іграх.

Ключового значення відтак набуває матч з Албанією, за підсумками якого Україна може претендувати на друге місце групи, а з ним – на участь у плейоф за підвищення в класі. Важливо враховувати й результат іншого матчу вівторка, в якому гратимуть Грузія та Чехія.

Всі сценарії України в шостому турі Ліги націй 2024/25

  • Перемога над Албанією та непрограш Чехії грузинам – друге місце для України (плейоф за вихід у дивізіон А).
  • Перемога над Албанією та перемога Грузії над чехами – третє місце для України (плейоф за збереження місця у дивізіоні В).
  • Нічия або поразка від Албанії – четверте місце (виліт до дивізіону С).

В історії виступів у Лізі націй збірній України ще не доводилося грати в третьому дивізіоні євротурніру. Минулого сезону (2022/23) збірна зупинилася за крок від підвищення до ліги А – відставання від Шотландії склало два очки.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.

«Синьо-жовті» відкрили рахунок уже на 7-й хвилині зустрічі – захисник господарів Соломон Квірквелія зрізав м'яч у ворота своєї команди після прострілу Михайла Мудрика з правого флангу.

На 76-й хвилині Грузія зрівняла рахунок. Жорж Мікаутадзе,  який у другому таймі вийшов на заміну, добив м'яч у порожні ворота після того, як Трубін потягнув удар головою від Гіоргі Кочорашвілі.

Теги: чемпіонат світу росія жеребкування НОВИНИ ФУТБОЛУ

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