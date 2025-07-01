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Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка
Майже 40% військового бюджету США йде на утримання персоналу
фото із відкритих джерел

Приблизно три чверті світових військових витрат, або понад два трильйони доларів, припадає лише на 15 держав

Нова інфографіка, створена фахівцями порталу Visualcapitalist на основі останніх даних національних бюджетів, прогнозів та повідомлень у пресі, показує 15 найбільших оборонних бюджетів у 2025 році. Про це пише «Главком».

Запит на пропозицію щодо військового бюджету Сполучених Штатів становить $962 млрд – більше, ніж у наступних 10 країн, разом узятих. Майже 40% військового бюджету США йде на утримання персоналу та витрати на охорону здоров'я, тоді як пріоритети закупівель тепер віддають ракетам великої дальності, безпілотним системам та будівництву підводних човнів.  

Витрати на оборону Китаю становлять $246 млрд, він посів друге місце у рейтингу за цим показником. Росія розташувалася на третій позиції зі $150 млрд.

Витрати Німеччини на оборону у 2025 році досягли $109 млрд, тоді як у Великій Британії вони перевищують $81 млрд.

Польща, яка зараз витрачає 4% свого ВВП на оборону, стала лідером серед країн НАТО в Європі та замовила сотні основних бойових танків та пускових установок Himars. Це допомогло Європі обігнати Східну Азію та стати другим за величиною регіоном із витрат на оборону вперше з часів холодної війни.

Країни із найбільшим оборонним бюджетом у 2025 році: інфографіка фото 1

Саудівська Аравія ($78 млрд) та Ізраїль ($37 млрд) розширили закупівлю засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони країни. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

До слова, американський лідер Дональд Трамп заявив, що його адміністрація затвердила оборонний бюджет США в розмірі близько $1 трлн.

Витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП. Таке рішення ухвалили члени Альянсу.  Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав створити в Європі власну армію безпілотників. На його думку, Євросоюз має підготуватися до потенційної загрози з боку Росії, зважаючи на досвід України у війні. 

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Теги: Ізраїль США фінансування Саудівська Аравія Дональд Трамп бюджет росія

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