Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади

Рамзан Кадиров та Денис Пушилін були почесними гостями змагань, у яких брали участь російські дзюдоїсти

Серед росіян, які потрапили до заявки Універсіади, участь в турнірі брали Єндовіцький, Нагучев та Власова

Троє російських дзюдоїстів, які брали участь у пропагандистському турнірі на честь 70-річчя диктатора Володимира Путіна, потрапили до заявки літньої Універсіади. Про це повідомляє «Главком».

Турнір на честь 70-річчя Путіна відбувся у Грозному у жовтні 2022 року.

Організатори турніру під час церемонії відкриття змагань використали дітей у футболках з зображенням Путіна та літер Z. У залі, де проходили змагання, демонструвалося відео з російськими окупантами, гасла на підтримку війни та літера Z.

Соратник Путіна Рамзан Кадиров та ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін були почесними гостями змагань.

Кадиров також нагороджував призерів турніру.

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Серед росіян, які потрапили до заявки Універсіади, участь в турнірі взяли: Валерій Єндовіцький, Абрек Нагучев, Стефанія Власова.

Універсіада відбудеться з 16 по 27 липня у Німеччині.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.