Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади
Серед росіян, які потрапили до заявки Універсіади, участь в турнірі брали Єндовіцький, Нагучев та Власова
Троє російських дзюдоїстів, які брали участь у пропагандистському турнірі на честь 70-річчя диктатора Володимира Путіна, потрапили до заявки літньої Універсіади. Про це повідомляє «Главком».
Турнір на честь 70-річчя Путіна відбувся у Грозному у жовтні 2022 року.
Організатори турніру під час церемонії відкриття змагань використали дітей у футболках з зображенням Путіна та літер Z. У залі, де проходили змагання, демонструвалося відео з російськими окупантами, гасла на підтримку війни та літера Z.
Соратник Путіна Рамзан Кадиров та ватажок бойовиків «ДНР» Денис Пушилін були почесними гостями змагань.
Кадиров також нагороджував призерів турніру.
Серед росіян, які потрапили до заявки Універсіади, участь в турнірі взяли: Валерій Єндовіцький, Абрек Нагучев, Стефанія Власова.
Універсіада відбудеться з 16 по 27 липня у Німеччині.
Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.
Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.
Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.
У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.