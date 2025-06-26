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Трамп змінює позицію щодо Путіна і Зеленського – FT

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп змінює позицію щодо Путіна і Зеленського – FT
Президент США занепокоєний тим, що російський жиктатор не зупиняє війну проти України
фото: reuters

Останні тижні Трамп дедалі більше розчаровувався в російському диктаторі

Під час саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, висловивши йому прихильність та охарактеризувавши як «дуже приємну» людину. Водночас він зайняв жорсткішу позицію щодо Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Володимир Путін дійсно повинен закінчити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно», – сказав Трамп. Він додав, що російський лідер запропонував йому посередництво в ірано-ізраїльському конфлікті, на що той відповів відмовою: «Ні, ви можете допомогти мені з Росією».

Financial Times пише, що президент США коливався у своєму ставленні до російських та українських колег, кульмінацією чого стала сварка в Овальному кабінеті із Зеленським у лютому, після якої Вашингтон тимчасово призупинив свою військову та розвідувальну допомогу Києву.

На противагу цьому, Трамп спочатку демонстрував більше розуміння щодо Путіна, якому він кілька разів телефонував і з чиєю переговорною командою США вели прямі мирні переговори. Але в останні тижні Трамп дедалі більше розчаровувався в російському диктаторі через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Зустріч відбулася на полях Саміту НАТО у Гаазі. Вона тривала майже 50 хвилин.

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Теги: путін Володимир Зеленський Дональд Трамп

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