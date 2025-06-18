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Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
фото з відкритих джерел

Трамп заявив, що Путіну потрібно розібратися із війною в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну спочатку варто завершити війну в Україні, а лише після цього можна говорити про посередництво у переговорах з Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп повідомив, що розмовляв із Путіним 17 червня і той запропонував йому «посередництво в переговорах з Іраном».

«Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а про це ти зможеш потурбуватися пізніше», – відповів Трамп російському диктатору.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що в ніч на 18 червня завдала авіаударів по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану в районі Тегерана. За даними ЦАХАЛ, у операції брали участь понад 50 винищувачів Повітряних сил, які діяли на основі точних розвідданих.

Як повідомлялося, США перевели свої війська на військових базах в ОАЕ, Йорданії та Саудівській Аравії у стан підвищеної готовності. Згідно з інформацією, у регіоні зосереджено понад 40 тис. американських військовослужбовців.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї, заявивши, що той є «легкою мішенню». У своєму дописі американський лідер заявив, що Сполучені Штати достеменно знають місцезнаходження іранського духовного керівника.

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Теги: США Ізраїль Іран путін Дональд Трамп

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