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Микола Княжицький Народний депутат України

Словами ракети не збиваються

glavcom.ua
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Зустріч президентів України та США
Фото: Офіс президента

«Подивимось, чи зможемо ми виділити Україні декілька систем Patriot» звісно краще за категоричне «ні»

«Послухайте, Путін дійсно має покласти кінець цій війні», – каже Трамп після сьогоднішнього саміту НАТО. І це, напевно, один з найважливіших підсумків цієї зустрічі для України.

Сьогоднішнє рішення НАТО про збільшення витрат на оборону до 5% ВВП дійсно є історичним. Варто нагадати, що витрати Росії на війну проти України в 2024 році становили 7,1% ВВП і це 43% всіх бюджетних видатків країни. Це третій показник у світі після України (34%) та Ізраїлю (8,8). Тож 5% для всіх країн НАТО – це дійсно колосальні суми.

Ось декілька моїх проміжних висновків:

  •  У 5% ВВП, які країни НАТО мають витрачати на оборону, вже враховані витрати на військову підтримку України та нашого ВПК;
  • Україна для Європи набуває додаткового значення – не лише як країна, яка стримує наступ Путіна, але і як єдина армія, яка має досвід ведення сучасної війни. Іншими словами, НАТО з Україною в будь-якому статусі й НАТО без України – це дві різні організації.

Американці, котрі від самого початку каденції Трампа обрали стратегію на завершення війни шляхом переговорів, будуть притримуватися її і надалі. Такий висновок можна зробити з сьогоднішнього інтерв’ю Марко Рубіо. Сигналом реального виходу США з переговорного процесу стане введення додаткових санкцій проти Росії. До того моменту нових санкцій не буде.

На жаль, немає конкретики про нові пакети американської допомоги, хоча з активізацією російського ракетного терору значення систем ППО та боєприпасів до них зростає. Фраза «подивимось, чи зможемо ми виділити Україні декілька систем Patriot» звісно краще за категоричне «ні», написане капслоком, але словами ракети не збиваються.

Активна участь США в нещодавній війні між Ізраїлем та Іраном очевидним чином змінює ставлення до нього з боку як союзників, так і всіх інших, хто з ним взаємодіє. Тобто погрози Трампа до того, як 14 американських бомб скинули на іранський бункер, і після того, сприйматимуться по-різному. Впевнений, у Москві теж під враженням від того, що США з союзником Ізраїлем зробили за ці 12 днів.

Словом, саміт НАТО закінчився краще, ніж можна було б очікувати. Фінальне комюніке з прямо згаданим фінансуванням української оборони підписане всіма країнами-членами, в тому числі Німеччиною, Францією, США, Угорщиною тощо. Європа продовжує озброюватися і будувати оборонні плани, які б не залежали від американців, і як враховують нашу країну. Залишилося лише дочекатися, чим завершаться розмови американців з Путіним і як скоро вони повернуться до поставок зброї Україні. Адже сильна Україна також є гарантією і тому, що у випадку майбутніх сутичок між США та Китаєм, Росія не надасть більшої допомоги, ніж вона надала Ірану. Як каже Песков, «допомога Росії Ірану полягала в нашій чіткій позиції».

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Джерело
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Теги: росія США НАТО саміт армія путін Україна

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Микола Княжицький

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