Трамп і Путін проговорили майже годину: про що йшлося

За словами Ушакова, Путін і Трамп ґрунтовно обговорили ситуацію щодо Ірану і на Близькому Сході загалом

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

До того ж Путін привітав Трампа з майбутнім Днем незалежності США, і зазначив, що нібито Росія зіграла не останню роль в становленні американської державності.

За словами Ушакова, Путін і Трамп ґрунтовно обговорили ситуацію щодо Ірану і на Близькому Сході загалом. Зокрема, під час розмови торкнулися теми розвитку подій у Сирії.

Як повідомляє помічник Путіна, диктатор та Трамп обговорили низку спільних економічних проєктів в енергетиці й дослідженні космосу. Водночас не спілкувалися про ймовірну особисту зустріч. Ушаков наголосив, що Путін і Трамп продовжать спілкування один з одним.

Нагадаємо, 14 червня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною». Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження.

Згодом подробицями розмови Трамп поділився у соціальній мережі. Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження».

Також 4 червня сталася ще одна телефонна розмова між російським диктатором і Трампом. Тоді вперше зʼявилася реакція Путіна на спецоперацію СБУ «Павутина», завдяки, які було знищено літаки на аеродромах РФ. Також вони обговорили тему Ірану та ядерної зброї.